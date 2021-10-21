В Краснодарском крае для туристов введут QR-коды для посещения торговых центров, кафе и ресторанов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае для туристов вводят QR-коды для посещения торговых центров, кафе и ресторанов. Такое решение было озвучено на краевом оперштабе, который провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Статистика по заболеваемости в последние недели тревожила и медиков, и санитарных врачей. Рост фиксировался в ряде муниципалитетов. При этом специалисты отмечали, что коронавирусную инфекцию все чаще выявляют у детей. Экстренная медицинская помощь, по словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, захлебнулась от вызовов. А такого количества смертей от инфекции не было за все время пандемии. В Краснодарском крае ежесуточно от осложнений COVID-19 умирают по 40 человек.

В связи с тем, что эпидемиологическая обстановка ухудшилась, в регионе решили ужесточить ограничения - в крае переходят на QR-коды.

КОНКРЕТНО

Ранее Владимир Путин одобрил предложение об объявлении нерабочих дней. Внеплановые каникулы ввели и в Краснодарском крае - они продлятся с 30 октября по 7 ноября.

- Учитывая теплую погоду вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастет, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - В период нерабочей недели мы рады гостям, но при условии, что они будут вакцинированы. Поэтому в курортных городах посещать кафе, рестораны и другие места общественного питания и досуга можно будет только при наличии QR- кодов.

Поэтому с 30 октября по 7 ноября в городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода. На всей остальной территории Краснодарского края QR-коды нужны будут для посещения массовых и спортивных мероприятий.

- Допуск участников и зрителей на массовые мероприятия возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг, - сообщает губернатор. - Такая мера продлится с 25 октября по 1 декабря разрешено посещение всех спортивных, культурно-массовых мероприятий только привитым.

Напомним, QR-коды выдаются после вакцинации от коронавируса. Код можно получить на портале Госуслуги, распечатать или загрузить в смартфон. По идее, если QR-коды все же введут, то на входе в кафе, например, или кинотеатр, вас попросят его предъявить для сканирования. Кстати, код действителен в течение года.

Хочется отметить, что QR-коды введены уже в ряде российских регионов, в том числе, у наших соседей — в Крыму.

ВАЖНО!

На всей территории региона продолжают действовать строгие ограничения. Как и прежде, при заселении в гостиницу необходимо предъявить свежий ПЦР-тест или QR-код о вакцинации. Если нет прививки, ее можно сделать на курорте. Но все же Роспотребнадзор рекомендует в этот период по возможности оставаться дома и не планировать поездки.

НА ЗАМЕТКУ

Краснодарский край по-прежнему живет в режиме повышенной готовности. Действует он до 1 декабря. На Кубани также сохраняется обязательное ношение масок. Это значит, что запрещено появляться в общественных местах, магазинах, аптеках, рынках, ярмарках и на работе без средств защиты.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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