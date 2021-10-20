Внеплановые каникулы, удаленка в школах, закрытие детсадов: какие новые ограничения ввели на Кубани и в Адыгее из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года официально утверждены. Об этом стало известно на совещании правительства, которое возглавил Владимир Путин. На это время сотрудники кубанских предприятий сохранят заработную плату. Временный локдаун никак не скажется на доходах людей.

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года связаны с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране. Только в Краснодарском крае ежедневно фиксируется свыше 200 новых случаев заражения коронавирусом. Эта тенденция сохраняется уже несколько месяцев.

В школах и детских садах Кубани и Адыгеи даже действует негласное правило - если в группе или классе сдается хотя бы один положительный тест на коронавирус, то остальные уходят на самоизоляцию. Это позволяет избежать вспышек заболеваемости внутри заведения.

По последним данным, в России ушли на внеплановую удаленку 605 школ и закрыли 117 детских садов. В Республике Адыгея все школы ушли на внеплановые осенние каникулы. Они продлятся две недели. Также в регионе ввели обязательную вакцинацию для студентов. Это связано со вспышкой заболеваемости в Адыгее. За три месяца она увеличилась в пять раз.

В Краснодарском крае новые ограничения пока не появились. Но сразу несколько кубанских школ ушли на удаленку.

- В настоящее время в крае закрыты две школы в Лабинском и Динском районах, а также отдельные классы в 149 школах региона, на самоизоляции находится около 1% от всех школьников края, – рассказал в эфире радио «КП» – Краснодар» сотрудник краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

Отмечается, что руководство учебного заведения лично принимает решение об ограничительных мерах. Уже больше месяца на Кубани ежедневно сдается более 200 положительных тестов на коронавирус, в том числе 35-40 детей.

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