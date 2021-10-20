«В скорую от отчаяния звонят дети и просят спасти родителей»: министр здравоохранения рассказал всю правду о коронавирусе в Краснодарском крае

Евгений Филиппов призывает прислушаться к здравому смыслу

Россию накрыла новая волна коронавируса. Цифры по заболевшим бьют антирекорды. Такого количества смертей от инфекции не было за все время пандемии (а борьба с инфекцией ведется уже почти два года). В Краснодарском крае ежесуточно от осложнений COVID-19 умирают по 40 человек.

Глава минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов рассказал, каково реальное положение дел в регионе и что может сделать каждый житель Кубани, чтобы не попасть в "застенки" реанимационного отделения ковид-госпиталя.

- Коронавирус не жалеет ни детей, ни пожилых. Были случаи, когда на «горячую линию» звонили дети. Они говорили о том, что родители болеют COVID-19 и просят их госпитализировать. Да, мы делаем все возможное, чтобы помочь людям. Медики работают в круглосуточном режиме, скорые помощи захлебываются в вызовах, - написал Евгений Филиппов на своей официальной странице в соцсети.

По словам главы кубанского ведомства, надеяться, что коронавирус уйдет сам - бессмысленно. Нужно действовать.

- Каждый человек может внести свой посильный вклад в борьбу с пандемией. Нужно заставить эпидемию отступить. Поставьте прививку. Обезопасьте себя и своих детей, - заключил он.

К слову, в ведомстве не озвучивают, сколько детей умерло от последствий коронавируса. Но такая статистика уже есть.

Напомним, в Краснодарском крае сделать прививку от коронавируса можно в любой районной поликлинике. Более того, около 30 тысяч жителей региона сделали это уже повторно.

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