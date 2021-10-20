Смертность от коронавируса на Кубани выросла в четыре раза

Ситуация с распространением инфекции осложняется

В Краснодарском крае выросла смертность от коронавируса. По сравнению с весной цифры увеличились в четыре раза.

- С апреля по июнь каждые сутки фиксировали по 10-12 летальных исходов, к августу количество смертей выросло до 30, с 14 октября умирает в день по 39-41 пациенту, - отметили в оперштабе, ссылаясь на статистику.

К сожалению, умирают не только пожилые, но и молодые люди, а также дети. Этот факт подтвердили в минздраве, но конкретными цифрами подкреплять не стали.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за смерти 10-летнего мальчика от коронавируса назначена проверка на Кубани. Ребенок скончался 23 сентября. Также сообщалось, что за последние сутки в регионе заболели 254 человека, среди которых 40 детей.

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