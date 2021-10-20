На курортах Кубани ждут наплыва туристов после введения дополнительных каникул

В Сочи ждут наплыва туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин одобрил предложение об объявлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Теперь власти регионов должны оценить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября.

В Краснодарском крае переживают, что в это время все те, кто остался на внеплановых каникулах, рванут на курорты.

- Мы понимаем, что наши курорты получат дополнительную нагрузку. Важно, чтобы это не спровоцировало очагов заболевания, поэтому усилим работу по соблюдению всех норм в магазинах, ТРЦ, объектах общепита, гостиницах, - сказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель. - Только так мы сможем избежать событий прошлой весны и потерь для экономики как региона, так и для каждого предпринимателя.

В Краснодарском крае за 8 месяцев 2021 года туристический поток увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом и составил почти 13 млн человек. В октябре велик спрос на золотую осень в предгорьях, а ноябрь с его школьными каникулами популярен у жителей всей страны для выездов к морю. Туроператоры отмечают, что лучшие гостиницы были забронированы ещё до новостей об очередных нерабочих днях.

- Тут же совпадают даты со школьными каникулами, поэтому был всегда повышенный спрос на это время, - говорит представитель туристического агентства Полина Соколова. - Тот кто хотел забронировать отель, уже это сделал. И поэтому уже сейчас особенно ничего и не выберешь – все раскуплено..

Многие россияне воспримут объявленные президентом каникулы, как повод вывезти семью на ЮГ. И отельеры, кажется, совсем не против. Наплыва гостей туристический бизнес на Кубани не боится. Волнуются лишь о том, какие ограничения введут краевые власти. 21 октября губернатор Краснодарского края проведёт внеплановое заседание оперативного штаба, на котором и объявит о том, как Кубань будет жить в эти дни.

- Если ничего не закроют, то это прекрасно, тогда люди все сядут в самолёты и прилетят к нам, в Сочи, - рассказала в эфире радио «КП»-Краснодар президент ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина.

Хотя в Краснодарском крае продолжают действовать строгие ограничения. При заселении в гостиницу необходимо предъявить свежий ПЦР-тест или Q-код о вакцинации. Если нет прививки, ее можно сделать на курорте. В Сочи, например, из отелей гостей возят на автобусах к пунктам вакцинации. Рестораны, кинотеатры и другие площадки на Кубани документы предъявлять пока не требуют.

А вот врачи советуют не ездить никуда и посидеть дома.

- Это не повод есть шашлыки. Сидите дома. Запланируйте поход за прививкой, - сказал в эфире радио «КП»-Краснодар» заместитель главного врача Специализированной клиническая инфекционной больницы Краснодарского края Алексей Баталов.

Вероятно, антиковидные меры на Кубани будут усиливаться. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов рассказал, что медики работают в круглосуточном режиме, скорые помощи захлебываются в вызовах.