Александр Руппель: Нерабочие дни в ноябре могут увеличить загрузку курортов Кубани

Нерабочие дни в начале ноября, по мнению властей Краснодарского края, могут увеличить загрузку кубанских курортов. Накануне заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. О взгляде властей региона на инициативу рассказал ТАСС вице-губернатор Александр Руппель.

- Мы понимаем, что курорты Краснодарского края и наши предприятия потребсферы получат дополнительную нагрузку. Важно, чтобы это не спровоцировало очагов заболевания, поэтому усилим работу по соблюдению всех норм в магазинах, ТРЦ, объектах общепита, гостиницах, - отметил Александр Руппель. - Только так мы сможем избежать событий прошлой весны и потерь для экономики как региона, так и для каждого предпринимателя.

Инициатива об объявлении дополнительных выходных связана с эпидемиологической обстановкой. Президент РФ решение пока не озвучил.

В наступившее межсезонье на Кубани снижение турпотока не ожидается. В частности, Сочи по итогам октября готовится принять более 350 тысяч гостей. Всего в текущем году край уже посетили 15 миллионов туристов.