Более 350 тысяч туристов готовятся принять в Сочи по итогам октября

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Более 350 тысяч туристов готовится принять Сочи по итогам октября. Поток гостей в городе-курорте на осенних каникулах увеличится. Подготовку к приему туристов сезона обсудили на планерном совещании мэрии.

- Контролируется выполнение всех требований Роспотребнадзора и санитарное состояние городских территорий, на побережье в том числе. Арендаторы пляжей должны демонтировать и консервировать временные торговые точки в ближайшее время, что не мешать отдыхающим, – отметил глава города Алексей Копайгородский.

К слову, несмотря на ковидные ограничения и меры с предоставлением сертификатов о вакцинации, турпоток в регионе, в частности, в Сочи только растет. Так, с начала текущего года город посетили более 5,8 миллиона жителей других регионов, в сентябре – около 700 тысяч. А два миллиона из этого числа побывали на горнолыжном курорте. Но пандемия все же внесла коррективы: туристы чаще стали выбирать отдых на природе, в горах, а не на пляжах.

А их к межсезонью в октябре заработает 25. Зимние пляжи расположены на Приморской набережной, на набережных Хосты, Адлера, Дагомыса и поселка Лазаревского. На территориях увеличат количество удобных скамеек, мест для занятий спортом, фотозон, общественных туалетов. К концу текущего года в Сочи появится 15 новых туристско-экскурсионных маршрутов, пять из них – в Лазаревском районе.

Всего в течение периода 2021 года туристическая отрасль Сочи уже принесла более 1 миллиарда рублей.