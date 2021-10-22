QR-коды в Республике Адыгея 2021: главное, что нужно знать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

QR-коды в Республике Адыгея 2021 введены официально. Об этом стало известно в пятницу, 22 октября. Соответствующий указ уже подписал глава региона Мурат Кумпилов.

Отмечается, что QR-коды в Республике Адыгея 2021 будут нужны для посещения различных заведений и общественных мест. Этот список уже опубликован на официальном сайте администрации Республики Адыгея.

- Наличие медотвода от вакцинации, подтверждённого справкой медицинской организации, является обязательным условием допуска в ряд учреждений, – сказано в тексте указа.

«КП» – Кубань» выяснила, кому и где будут нужны QR-коды в Республике Адыгея 2021.

- библиотеки;

- театры;

- кинотеатры;

- концертные залы;

- выставки;

- закрытые спортивные объекты (фитнес-центры, бассейны)

- салоны красоты;

- детские игровые комнаты;

- досуговые заведения в ТЦ.

Отмечается, что QR-коды в Республике Адыгея 2021 заработают с 25 октября.

Персональный QR-код можно показать в личном кабинете на портале Госуслуги. Он появляется в профиле автоматически, если человек привился или переболел коронавирусом в течение полугода.

Отмечается, что посетить заведения из списка без QR-кода в Республике Адыгея 2021 можно будет при одном условии. Если у человека есть свежий отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть сдан не позднее, чем за 72 часа до посещения организации.

Предъявить QR-код в Республике Адыгея 2021 можно как в бумажном, так и в электронном виде. Например, на телефоне или планшете.