Отдых в Краснодарском крае с 30 октября по 7 ноября 2021: QR-коды для туристов и запрет на посещение ТЦ, кафе и фитнес-центров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отдых в Краснодарском крае с 30 октября по 7 ноября 2021 существенно изменится, сообщает оперативный штаб региона. Это связано с напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Уже второй месяц на Кубани ежедневно фиксируется свыше 200 новых случаев заражения коронавирусом. Средний темп прироста заболевших составляет 9,9%. Этот показатель ниже, чем средний по России.

Но он мог измениться из-за нерабочей недели, объявленной накануне. Спустя пару часов после объявления об этом туристические операторы сообщали о массовой закупке билетов на юг России.

Чтобы не допустить вспышек коронавирус, отдых в Краснодарском крае с 30 октября по 7 ноября 2021 изменится. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании Оперативного штаба региона.

Отмечается, что с 30 октября по 7 ноября на курортах Кубани введутся QR-коды. Без них нельзя будет попасть в рестораны, кафе и досуговые учреждения. Персональный QR-код может показать в личном кабинете на портале Госуслуги. Он появляется в профиле автоматически, если человек привился или переболел коронавирусом в течение полугода.

Также QR-код вводятся для посетителей массовых мероприятий. Это концерты, спектакли и спортивные мероприятия.

Новые правила отдыха в Краснодарском крае с 30 октября по 7 ноября 2021 не означают, что на Кубани прекращают действовать прежние ограничение. Например, сохраняется запрет на заселение в гостиницы Кубани без свежего теста на COVID-19 или QR-кода о вакцинации.