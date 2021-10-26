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26 октября 2021 15:21

Дров нет, но вы держитесь: прокуратура начала проверку из-за срыва отопительного сезона в районах Кубани

Жителям станиц без газа предлагают собирать валежник. Но вынести из леса его можно только на своем горбу
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
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Многие жители до сих пор ждут поставки дров

Многие жители до сих пор ждут поставки дров

В Краснодарском крае аномально холодная осень. Снега здесь порой не видят годами, а он выпал, по-сибирски, в октябре. Но, как на грех, в станицах, где топят печи дровами, грянул их дефицит.

С 1 октября отопительный сезон здесь официально стартовал, но в муках.

Местные власти объясняют это тем, что в минприроды решили навести порядок с «черными лесорубами».Чтобы спилить кубометр леса, сейчас нужно пройти не одно согласование. В итоге лес цел, но отапливать дома нечем.

"Комсомолка" уже писала, что не дождавшись поленьев, заказанных с прошлой зимы, жители станицы Ахметовской жгут в печах старые яблоньки из сада, заборы и даже мебель. Ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре.

- Сотрудники межрайонной прокуратуры выезжали на место, ведут прием жителей в станице Ахметовской. Более того, главе Лабинского района вынесено уже не одно представление. Начата доследственная проверка, - сообщил "КП" - Кубань" старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

По данным ведомства, 174 заявки в минприроды одобрены. Люди ждут подвоза дров. Но 144 остаются пока нерассмотренными.

- Я точно знаю, что в очереди. Но дров пока нет, - говорит "КП" - Кубань" учитель биологии из Ахметовской Дмитрий Решняк. - Благо, сосед переехал в другой регион, оставил мне свои дрова на растопку.

Напомним, в минприроды Краснодарского края рассказали, что лес на дрова в Лабинском районе исчерпан.

- Прорабатывается вопрос о выделении дополнительного объема древесного топлива из лесничеств близлежащих районов, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве. - Кто-то преувеличивает количество дров, которое ему необходимо на отапливание дома зимой. Кто-то вообще не прописан в жилье, а претендует на поставку.

Как альтернативу в минприроды предлагают собирать валежник в лесу. Но вряд ли этот способ выживания можно назвать выходом из ситуации.

Жители Кубани, чтобы отопить дома, жгут мебель и сады

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Лес на дрова закончился»: в минприроды Краснодарского края объяснили, почему в районах без газа не могут начать отопительный сезон

Но жителям предлагают собирать валежник самим и бесплатно [видео]

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