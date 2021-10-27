Девочке с «маской Бэтмена» провели пересадку кожи на лицо

Девочка сейчас постоянно находится вместе с мамой. Фото: instagram.com/luna.love.hope

Лечение в России девочки с "маской Бэтмена" подходит к концу. Накануне малышке провели шестую и, возможно, финальную операцию по удалению родимого пятна.

Напомним, крошка Луна Феннер родом из США. Девочка появилась на свет с гигантским меланоцитарным невусом на лице. Американские врачи уверяли - для избавления пятна может потребоваться до 100 процедур. Все они болезненные, кроме того, не было понятно, с какими последствиями может столкнуться ребенок. Дорогостоящее лечение и отсутствие гарантий успешного исхода заставили семью искать альтернативу. И она была найдена!

Доктор Попов из Краснодара решился сделать операцию значительно дешевле и менее травматично для ребенка. Путем фото-динамических процедур. Российский онколог, предложивший помощь американке с «маской Бэтмена», уже делал подобные операции, потому семья малышки согласилась.

Лечение продолжается вот уже два года. Ранее была проведена серия манипуляций. А теперь Луне Феннер сделали пересадку кожи на те участки лица, где у нее остались рубцы от предыдущих операций по удалению невуса. Прежде всего, это лоб и щеки.

О том, как прошла операция, в своем Instagram рассказала мама девочки Кэрол. По ее словам, хирургическое вмешательство длилось 1 час 40 минут. Но малышка стойко перенесла операцию.

- Лунинья в порядке и спокойна, даже несмотря на огромную повязку, закрывающую ее глаза. Но она не хочет слезать с меня, - написала Кэрол. - У меня нет сил, я нахожусь в таком положении (держа на руках Луну - прим.ред.) уже два часа, и каждый раз, когда я пытаюсь уложить ее на подушку, она протестует. Но в любом случае, слава Богу, все прошло хорошо.

Процесс заживления займет пару недель. В ближайшее время врач решит, можно ли уменьшить размер повязки или все же потребуется оставить ту же. Кроме того, после того, как кожа восстановится, медик определит, есть ли необходимость в проведении еще каких-либо манипуляций, либо на этом лечение девочки будет завершено.

Cтоит сказать, что ранее Кэрол Феннер говорила, что готова к тому, что у Луны останутся шрамы на лице.

- Будь моя воля, я бы взяла все ее шрамы на себя. Через несколько лет они будут менее заметными на ее лице, она же растет. Но и наш путь к избавлению от невуса не закончится. Мы будем дальше делать необходимые процедуры. Главное, набраться терпения! Это долгий путь. И я к нему готова.

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