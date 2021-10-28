В Краснодар этапировали бизнесмена, похитившего 385 млн при строительстве олимпийских объектов в Сочи

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В Краснодар доставили экстрадированного из Испании предпринимателя Ивана Вандышева. Он обвиняется в многомиллионном хищении при строительстве объектов в Сочи. Об этом сообщили в СУ СК России.

- При строительстве олимпийских объектов в Сочи с обществом, которым фактически руководил обвиняемый, был заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству очистных сооружений. В 2012-2013 годах на расчетный счет организации поступило порядка 385 млн бюджетных средств. Вандышев вывел их из оборота компании и распорядился по своему усмотрению, - сообщили в ведомстве.

Бизнесмен уехал за границу вместе с деньгами сразу же после их перечисления. А после вскрытия правды, возбудили уголовное дело. К работам на олимпийских объектах ни он, ни его компания так и не приступили. Вандышева объявили в международный розыск после того, как он попал под следствие.

Суд заочно избрал меру пресечения для Вандышева в виде заключения под стражу. После этапирования из Испании его поместили в следственный изолятор. Сейчас его перевели в Краснодар. Известно, что бизнесмена арестовали на два месяца.

- Расследование дела продолжается, - добавили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что бизнесмена, который присвоил себе почти 400 миллионов рублей при строительстве объектов к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году, Испания передала России в начале октября.

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