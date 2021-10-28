«Магнитная» пыль накрыла жилые дома в Новороссийске

Роспотребнадзор должен провести проверку. Фото: скрин видео angelelena0606_nvrsk

Пылью, которая зачастую поднимается в городе, новороссийцев не удивишь. Мельчайшие частицы оседают толстым слоем на крышах, подоконниках и машинах горожан. Все это, говорят они, результат работы промышленных предприятий. Но последний случай серьезно озадачил видавших виды жителей – пыль, которую обнаружили на окне в одной из квартир в Южном районе, стала притягиваться к магниту.

- Что в составе? Что нам попадает в легкие? Ведь мы этим дышим, - ужаснулась автор видео Ольга.

Экологи разводят руками. Состав пыли на глаз не определить, нужно делать анализы.

- Даже не могу представить себе, откуда она взялась. Она похожа на пыль из фрезеровочно-шлифовочного цеха металлообработки, - прокомментировал «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

При этом местные жители отмечают, что в Южном районе таких производств нет.

- Там только СТО и магазины. Каких-то заводов нет, - рассказал «КП» - Кубань» житель города-героя Максим.

Как сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска, по этому факту направлен запрос в Роспотребнадзор для проведения проверки и принятия мер реагирования.

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