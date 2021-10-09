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Происшествия9 октября 2021 19:12

Новороссийский порт заплатит более 9 млн за загрязнение Черного моря

При перегрузке угля пострадало 600 кв. м акватории
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Новороссийский порт загрязнял Черное море. Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Новороссийский порт загрязнял Черное море. Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Новороссийский морской торговый порт оштрафован за вред, причиненный Черному морю. Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд после того, как был выявлен факт загрязнения акватории при перегрузке угля в мае 2020 года.

Пыль от топлива считается отходом 4-го класса опасности. Тем не менее на причале № 6А ПАО «НМТП» не соблюдали правила безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Общая площадь загрязнения составила 600 кв.м, сообщает пресс-служба Росприроднадзора на официальном сайте.

Кстати, только за 2021 год Новороссийский морской торговый порт заплатил почти 60 млн штрафов за причинение вреда окружающей среде.

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