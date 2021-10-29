Локдаун в Краснодарском крае: какой район можно закрыть на карантин хоть сейчас

Карантин может вернуться Фото: Виталий ТИМКИВ

В Краснодарском крае цифры по заболевшим коронавирусом никогда не были такими высокими. 28 октября регион побил свой же собственный антирекорд и достиг 272 инфицированных за сутки. Не все из них стали пациентами ковид-госпиталей, многие лечатся амбулаторно. Но в тяжелейшем состоянии под аппаратами ИВЛ - больше половины из них.

- Если вы думаете, что ИВЛ - это спасение, то сильно ошибаетесь. После аппаратного дыхания многие вообще не выживают. Такая тяжелая болезнь, - говорят врачи.

План вакцинации

А в оперативном штабе по коронавирусу подсчитывают, какие из районов Краснодарского края до сих пор игнорируют вакцинацию. В пяти муниципальных образованиях прививки от ковида не сделали больше половины населения. А значит, уже сегодня их можно было бы снова посадить на карантин.

- Вакцинация - это единственный способ вернуться к нормальной жизни, - напоминает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В то время как система здравоохранения в регионе захлебывается от обращений, а врачи не выдерживают перегрузок. В режиме пандемии они работают уже почти 2 года.

А в Сети даже предложили ввести нормативы: если вакцинация в муниципалитете ниже 50% - сидим дома; если ниже 60% - школы на удаленке, все развлечения и общепит по QR-кодам; если выше 80% - только масочный режим; выше 90% - пандемии больше нет.

Карта вакцинации

- При таких показателях, Кореновский район уйдет в локданун до 2023 года, а с ним и еще 12 муниципалитетов. А вот жители Кавказского, Апшеронского и Калининского районов, согласно такой логике, снимут маски уже в этом году, - подсчитывает тг-канал Красная, 35.

К слову, есть еще возможность наверстать упущенное. Все вынужденные выходные пункты вакцинации в регионе будут в свободном доступе.