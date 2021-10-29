Вениамин Кондратьев сделал заявление из-за роста заболеваемости в Краснодарском крае

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Фото: администрации Краснодарского края.

Резкий рост числа заболевших, который отмечается в последние пару дней в крае, волнует эпидемиологов. Оперштаб накануне озвучил небывалые цифры - за сутки зафиксировано 272 новых случая заражения коронавирусом. Также заболело большое количество детей – 56 несовершеннолетних попали в больницу с инфекцией.

Такие высокие цифры на Кубани ранее не регистрировали - это рекорд! Из-за ухудшения эпидобстановки губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выступил с заявлением.

Медики рекомендуют людям привиться - это единственный способ защитить себя. Глава региона поддерживает в этом врачей. Он и сам поставил вакцину, чтобы показать пример кубанцам.

- Только коллективный иммунитет позволит нам вернуться к нормальной жизни, поэтому вакцинация - наша первоочередная задача, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Напомним, на данный момент прививку от коронавируса в Краснодарском крае уже сделали более 2,1 млн человек. Остановить распространение COVID-19 поможет формирование коллективного иммунитета. Для этого должны привиться не менее 80% взрослых жителей.

И хитрить медики не советуют. Те, кто покупаюет сертификаты о вакцинации, хуже делают, прежде всего, своему организму. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил - в стране около 80% граждан говорят, что привились, но при этом заболели коронавирусом в тяжелой форме.

Кстати, ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани рассказали, как выявляют псевдовакцинацию от коронавируса. Чаще всего об отсутствии прививки при наличии сертификата узнают по анализам пациентов в тяжелом состоянии, а иногда в том, что сертификат куплен, признаются и сами пациенты.

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