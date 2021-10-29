QR-код из банка приколов: удастся ли отдохнуть в Сочи, если ваша прививка - фальшивка

Курорт готовится принять гостей

Я установил несколько личных рекордов за один день, 29 октября: по количеству измерений температуры тела, по числу обработки рук антисептиком и смене медицинских масок. Благо, всего этого добра сейчас на входе заведений в Сочи предостаточно. Большой и малый бизнес курорта за время пандемии узнал, что бывает, если не выполнить требования Роспотребнадзора, и пополнил арсенал противовирусных средств.

В Сочи со дня на день ждут до 120 тысяч россиян, которые предпочли провести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября на южном взморье. Иду в звездный отель в самом центре курорта. На входе встречает швейцар в маске, измеряет мне температуру, вежливо, но очень настоятельно просит надеть маску.

- А у меня маски нет, - говорю.

- Пожалуйста, возьмите маску здесь, а здесь обработайте руки. На входе в отель дозатор с антисептиком и коробка с бесплатными масками.

Зато по пляжу можно гулять без ограничений Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

К администратору отеля подхожу уже в антивирусном снаряжении:

- Здравствуйте! А места свободные есть?

-Места есть, вы заселятся? Если заселятся, то, пожалуйста, покажите справку о вакцинации, перенесенной болезни, а может, у вас уже есть QR-код?

Только экскурсию удастся посетить без кода Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Для чистоты эксперимента мы в «КП»-Кубань» решили скачать любой кюар-код из интернета, коих немало, чтобы проверить, работают ли эти ковид-барьеры. Показываю администратору его на экране смартфона.

- Извините, на смартфоне просто показать код недостаточно. Дайте, я его отсканирую и проверю актуальность в базе…

- У вас для этого специально сканер?

- Да, конечно…

Понимаю, пора вскрываться. Если выяснится, что вместо сертификата – фальшивка, сотрудники могут вызвать полицию. А там – статья за подделку документов. Оно мне надо? Аккуратно ретируюсь.

Недалеко от отеля небольшой магазинчик с курортными сувенирами. На стеклянной двери дежурное предупреждение - «без маски не входить». Захожу.

- Девушка, а вы привиты от коронавируса?

- У нас в Сочи все, кто работает в магазинах и отелях, привиты. Хозяйка без прививки на работу никого не пустит. Утешили. Теперь в ресторан. Тормозят сразу на входе, официантка в маске:

- Qr-код предъявить?

- Код можете показать, но, сегодня еще можно и без кода.

- А завтра?

- Завтра нельзя! Только с кодом в закрытый зал. На улице можно будет покушать без кода, официантка подойдет, закажите. Не волнуйтесь, все наши сотрудники привиты.

Строгость такая, что даже в туалет по QR. Проверено.

Теперь на экскурсию. Хорошие новости. В нерабочие дни объекты туристического показа будут работать. Уличный продавец развлечений видит мой заинтересованный взгляд.

- Куда поедем?

- В Красную Поляну. Qr-код нужен?

- Нет. У нас группы малочисленные по 10-12 человек, а автобус большой… Рассадим всех в шахматном порядке, даст бог, пронесет.

Итог. Самыми доступным для гостей в эти солнечные дни станут, пожалуй, сочинские пляжи, а морской воздух отличный врачеватель.