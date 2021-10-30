«Пожалуйста, остановите развал Кубанского казачьего хора!»: Заслуженный артист России сделал заявление после реорганизации коллектива

Виктор Сорокин ранее выступал в Кубанском казачьем хоре, потому душой болеет за коллектив. Фото: instagram.com/victor_sorokin_official

Заявление о том, что танцевальную группу намерены выделить из старейшего в России творческого коллектива - «Кубанского казачьего хора» - прозвучало как гром среди ясного неба. Произойти это должно уже к началу 2022 года. Такие изменения якобы позволят танцевальной группе создавать собственные концертные программы, иметь сольные концерты.

- Это не раздел и не развал, а реорганизация, - объяснял директор Государственного академического Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев. - Вокруг этого нагнетается ненужное внимание и эмоции. Виктор Гаврилович с нами с 1974 года, и он не позволит развалить хор.

Что ждет жемчужину кубанской культуры - неясно. Но министерство культуры Краснодарского края заявляло, что обеспокоено выделением балета, считает это неконструктивным. Не смог остаться в стороне и заслуженный артист России Виктор Сорокин. Он ранее выступал в коллективе, потому душой болеет за него.

Заслуженный артист России сделал публичное заявление после новости о реорганизации коллектива. Фото: instagram.com/victor_sorokin_official

- В сфере недавних событий, связанных с увольнением танцевальной труппы «ККХ», я не могу оставаться в стороне и спокойно смотреть на этот сюрреализм, - выступил с открытым заявлением артист. - Считаю, что новая концепция развития «ККХ» противоречит традиционной концепции и вредит запросу городского сообщества на культурный продукт под названием «Кубанский казачий хор».

По его словам, подобные изменения несут разрушительный характер как для самого коллектива, так и для его поклонников. Основной целью и задачей Кубанского казачьего хора, говорит Виктор Сорокин, являлось сохранение и продвижение народной кубанской казачьей культуры на российской и мировой аренах.

- Как проверить популярность коллектива и его контента? Зритель, голосует рублем! - уверен Виктор Сорокин. - Сегодня в связи с нововведениями, коллектив ежедневно теряет своего многолетнего зрителя, идет искоренение традиционного репертуара. Наряду с этой, на мой взгляд, катастрофой, добавилось еще одна, изгнана танцевальная группа!

Артист искренне не понимает, как можно ликвидировать украшение Кубанского казачьего хора, ведь в танцевальных номерах показан весь национальный колорит кубанской земли, история, боевой дух, традиции и этнография русского казачества.

- «ККХ» - это большой, единый, творческий организм, у зрителя он ассоциируется не только с вокальной группой и отдельными солистами, без танцевальной группы не будет целостности коллектива, - продолжает певец с уникальным голосом. - Им рукоплескал весь мир, это та самая изюминка на торте, которая своим лихим задором задавала настроение и умиление у зрителя. И вот теперь их не будет... Из комментариев в соцсетях вижу, что поклонники хотят продолжать видеть свой любимый коллектив в полном составе и имеют на это полное право, именно зритель формирует потребность в том или ином контенте, на правах многолетнего потребителя культурного продукта под названием «Кубанский казачий хор»!

После этого заслуженный артист России обратился к высшему профильному руководству страны и попросил остановить развал «Кубанского казачьего хора», как объекта культурной гордости Кубани.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Кубанском казачьем хоре разразился скандал. И вот почему

Известный на весь мир коллектив затеял реорганизацию (читайте далее)