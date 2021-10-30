Эвелина Бледанс хочет помочь второкласснику, изнасилованному на Кубани

Эвелина Бледанс не может прийти в себя после того, как узнала жуткую историю, произошедшую с мальчиком. Фото: instagram.com/bledans

В подробностях жуткой истории, которая произошла в станице Варениковской Крымского района, сейчас разбираются следователи. Причем на федеральном уровне. Новость всего за сутки приобрела большой общественный резонанс, потому глава СКР взял под контроль дело об издевательствах над второклассником.

Напомним, 28 октября в соцсетях всплыла информация о том, что два ученика 6-го и 7-го класса местной станичной школы издевались над второклассником.

- Их было шестеро, четверо снимали, двое насиловали мальчика, - рассказали «КП»-Кубань» родители детей, которые учатся в параллельном классе. – По слухам, семья зачинщика происшествия поругалась с семьей пострадавшего ребенка. Поэтому старшеклассник решил отомстить мальчику.

Как позже выяснилось, эта трагедия произошла гораздо раньше, вот только родители отморозков да и само руководство школы пытались замолчать "недоразумение".

После того, как ситуацию предали огласки, начались разбирательства. Но весь ужас произошедшего в том, что пострадавший ребенок воспитывается в неблагополучной семье - у него имеется задержка развития. На беззащитного мальчика напала целая компания...

От этой истории мурашки по коже, похоже, не только у жителей края, но и далеко за его пределами. О случившемся узнала даже Эвелина Бледанс, которая предложила помощь пострадавшему ребенку.

Эвелина Бледанс опубликовала призыв остановить насилие против детей с особенностями развития.

Дело в том, что известная телеведущая - сама мама особенного ребенка. У актрисы и ее мужа Александра Семина родился сын Семен с синдромом Дауна. Но звезда этого никогда не скрывала, более того, она активно рассказывает о том, как живет ее ребенок, чтобы помочь мамочкам детей с таким же диагнозом. Потому телеведущая просто не могла остаться в стороне.

- Остановите насилие! - опубликовала артистка пост в своем Instagram. - Призываю довести дело до конца, чтоб ни одному участнику трагедии (будь то неадекватные дети и воспитавшие их родители) все не сошло с рук!

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