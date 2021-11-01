Почему в Краснодаре нет общественных туалетов

В парках Краснодара не хватает туалетов. Фото: krd.ru

Проблема отсутствия достаточного количества общественных туалетов в Краснодаре стоит остро. Урбанист Константин Трудик во время прошлого локдауна на себе испытал ценность этих заведений. Когда закрылись все торговые центры и кафе, стало очевидно, что справлять нужду горожанам приходится на свежем воздухе. А есть ли законы, которые обеспечат щекотливого рода комфорт? Мы спросили у адвоката комфортного города и ведущего программы на радио "КП" - Краснодар" «Краснодарский урбанист».

- Есть у нас федеральный закон №52 от 1999 года, там статья восьмая посвящена нашим с вами правам на благоприятную среду обитания. Город, как управляющая компания нашей средой обитания, обязан в каждом общественном месте устанавливать туалеты. И все парки должны быть обустроены ими, больницы, торговые центры и всё остальное, - рассказывает в эфире радио "КП" - Краснодар" урбанист Константин Трудик.

Константин Трудик в эфире радио "КП" рассказывает, как сделать жизнь краснодарцев лучше

Правда, в законе не прописано, должны ли отхожие места быть платными или нет. Комфортность городской среды – признак цивилизованности. По мнению урбаниста, именно такие мелочи, о которых у нас всё больше принято молчать, показывают уровень и качество жизни в населённом пункте.

- Такие проблемы решать нужно сообща и общаться с властью. На сайте администрации города есть онлайн-приёмная. Туда можно написать в свободной форме. Советую рассказывать про детей - любая жалоба, в которой фигурирует ребёнок, становится весомее, - даёт совет урбанист Константин Трудик, как добиться установки бесплатного туалета в городе.

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