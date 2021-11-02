«За 16 лет моей работы такой смертности не было!»: Главврач Ейской районной больницы обратился к антипрививочникам

Главврач Ейской районной больницы Мигран Григорян в числе первых привился от коронавируса. Фото: instagram.com/migran1278

В регионе продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Ежедневно выявляют более двухсот заболевших. Грустная тенденция складывается и со смертями. Каждый день в крае жертвами ковида становятся десятки людей. Главврач Ейской районной больницы Мигран Григорян возмутился тем, что многие люди, несмотря на критическую ситуацию, не хотят вакцинироваться. Из-за увеличения количества заболевших у работников скорой помощи адская нагрузка, в ковидных госпиталях медики трудятся в авральном режиме.

- Хочу привести пару цифр... В октябре в нашем районе умерло 249 человек! - пишет главный врач Ейской ЦРБ Мигран Григорян в своем Instagram. - Это огромная цифра для нашего района, такого не было за все 16 лет моей работы.

Для сравнения в 2020 году скончались 192 человека, а в 2019-м цифра была еще ниже - 181 человек.

- В данный момент к ковидном госпитале лежит 137 человек! 97% пациентов не привиты, - поражен такими цифрами врач. - На сегодняшний день привили в районе более 47 тысяч жителей. Ни у одного человека не было никаких осложнений, требующих медицинского вмешательства.

Врач еще раз призвал всех земляков не затягивать с походом в поликлинику - вакцину нужно сделать, по его словам, как можно скорее.

- Посчитайте, оглянитесь по сторонам - у каждого уже кто-то умер. Это сосед, родственник, друг... Важно сделать прививку сейчас! Ведь примерно 40 тысяч человек находятся в зоне риска, более 15 тысяч - это люди старше 60 лет, которым остро необходима вакцинация, ибо, заболев большинство из них умрет или выйдет с тяжелейшими последствиями, - заключил главный врач Ейской ЦРБ Мигран Григорян.

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