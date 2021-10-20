Главврач Ейской ЦРБ Мигран Григорян эмоционально обратился к антипрививочникам

Главврач районной больницы Ейска сказал, что только прививка может спасти жизнь. Фото; @migran1278

Главный врач Ейской ЦРБ Мигран Григорян в своих соцсетях обратился к жителям Ейского района с проникновенной проповедью. По словам медика, который каждый день видит, что происходит в «красной зоне» больницы, в ближайшие 2-4 месяца ожидается очередная волна роста заболеваемости COVID-19.

- За последние 2 недели в сравнении с предыдущими двумя в разы увеличились вызовы врача на дом, в 2.5 раза количество вызовов скорой помощи, в ковидном госпитале количество тяжелобольных увеличилось с 50 до 100! За последнюю неделю более 120 новых выявленных положительных результатов анализов. За эти же 2 недели в госпитале умерло очень много человек! Средний возраст умерших 65 лет! Все умершие не привиты! – написал Мигран Григорян в своем аккаунте.

По словам мужчины, за последнее время в больницу с подтвержденным коронавирусом поступило только шесть пациентов, которые ранее получили вакцину от COVID-19. Все перенесли болезнь легко и без серьезных последний на организм. Усугубляет ситуацию то ,что заболевшие первое время занимаются самолечением и пытаются поправить здоровье антибиотиками. Как заверил медик, вирусная пневмония не поддается антибактериальному лечению. Также опасно принимать БАДы. Несвоевременное обращение за врачебной помощью приводит людей на больничную койку и в самых тяжелых случаях, в реанимацию на ИВЛ.

- Кто может уйти на удалённую работу, нужно уйти, хотя бы на 2-4 недели, каникулы проведите дома с семьей, не нужно собираться компаниями, иначе всей компанией рискуете загреметь на кислород. Я уже не знаю, как ещё вам нужно сказать, чтоб до вас дошло? Что ещё нужно показать? – эмоционально закончил своей выступление главврач Ейской районной больницы.

Медики бьют тревогу. По словам сотрудников скорой помощи, их служба "захлебнулась от вызовов".