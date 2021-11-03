Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 ноября 2021 года: установлен новый рекорд по количеству заболевших

Коронавирус в Краснодарском крае а 3 ноября 2021 года: установлен новый рекорд по количеству заболевших. Фото: admkrai.ru

В Краснодарском крае по-прежнему сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. За минувшие сутки в регионе вновь зафиксировали рекордное количество заболевших - COVID-19 подтвердился у 286 человек. Максимальное количество заразившихся - в Краснодаре. Здесь коронавирусная инфекция подтвердилась у 49 жителей. На втором месте - Новороссийск - 26 случая.

Показатель заболеваемости растет с каждым днем. Вместе с тем, в регионе продолжается массовая вакцинация - верный способ по борьбе с COVID-19. По данным оперштаба, на сегодняшний день план по обязательной вакцинации на Кубани выполнен на 94%.

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