Продлят ли нерабочие дни после 7 ноября 2021 года в Краснодарском крае

Будут ли продлять ковидные ограничения в Краснодарском крае. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Регионы начали продлевать нерабочие дни, которые ранее начали действовать по всей стране. На данный момент известно, что власти как минимум четырех областей решили сохранить действующие противоковидные меры. Первым о продлении каникул сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Затем аналогичные заявления прозвучали в Томской, Курской и Челябинской областях. Причем в Новгородской и Томской областях режим нерабочих дней продлевается на две недели, а в Курской и Челябинской — до 12 ноября. Рассказываем, какова ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае и грозят ли Кубани дополнительные выходные.

Причиной продления мер стал анализ заболеваемости коронавирусом. Местные сотрудники Роспотребнадзора отметили, что к положительным сдвигам привели стартовавшие в октябре каникулы — дети стали болеть реже. А вот об эффекте нерабочих дней и ограничений для взрослых пока говорить рано. Потому протиковидные меры решили сохранить.

Что же касается Кубани, то на данный момент эпидобстановка в регионе по-прежнему тревожная. Медики работают в авральном режиме, у скорых нагрузка возросла.

Кроме того, оперштаб отмечает, что растет число тяжелых пациентов с COVID-19. На сегодняшний день в ковидных госпиталях региона проходят лечение около 7 тысяч человек.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пока о продлении нерабочих дней на Кубани вопрос не стоит, не обсуждается и ужесточение действующих мер.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в рестораны и кафе курортов можно попасть только по QR-коду. А до 1 декабря в Краснодарском крае для посещения массовых, спортивных и культурных мероприятий нужно предъявить сертификат о вакцинации.

Медики все же рекомендуют на время нерабочих дней остаться дома и позаботиться о своем здоровье. Напомним, что лучший способ избежать заражения инфекцией – это привиться. На Кубани вакцинировались уже более 2 миллионов человек. Но чтобы ограничения были сняты, необходимо выполнить план вакцинации - прививки должно сделать 80% населения.

Напомним, ранее глава региона в большом интервью kp.ru прокомментировал введенные в регионе ограничения, требующие наличия прививки.

- Я признаю право человека не вакцинироваться, но тогда пусть он живет в своей домашней локации и не представляет угрозу для других людей, в том числе и для тех, кто уже привился, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Надеюсь, нерабочая неделя и меры, которые мы приняли на уровне региона, поспособствуют улучшению ситуации с заболеваемостью. Всем нам важно поберечься в выходные: эти дни даны не для поездок и путешествий, а для того, чтобы ослабить «хватку» ковида.

КСТАТИ

Нерабочие дни в Краснодаре с 30 октября по 7 ноября 2021 года

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