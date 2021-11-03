QR-коды теперь везде: Вениамин Кондратьев ужесточил коронавирусные правила в Краснодарском крае

Какие новые ограничения начнут действовать в Краснодарском крае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кубань вслед за другими регионами продлила нерабочие дни. Об этом стало известно 3 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее в четырех регионах в связи с ростом заболеваемости было принято решение о продлении нерабочих дней. Напомним, первым о продлении каникул сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Затем аналогичные заявления прозвучали в Томской, Курской и Челябинской областей. Спустя пару часов этот список пополнил и Краснодарский край.

По всей видимости, причиной продления мер стал анализ заболеваемости COVID-19 в регионе. Санитарны врачи отмечают, что об эффекте нерабочих дней для взрослых говорить пока рано. Потому протиковидные меры решили сохранить, более того коронавирусные правила дополнительно ужесточили.

- В связи с эпидемиологической обстановкой на территории края вводим новые ограничения, - сообщает глава региона Вениамин Кондратьев.

КОНКРЕТНО

До 14 ноября будет действовать запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.

Исключенем станут лишь профессиональные спортивные соревнования по командным игровым видам спорта без зрителей, а также мероприятия, согласованные с Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.

С 6 по 14 ноября:

- посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-14;

– на курортах посещение торгово-развлекательных центров совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации.

ВАЖНО!

К курортам федерального и краевого значения на Кубани относятся: Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также поселения Туапсинского района (Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси).

БУДЬ В КУРСЕ!

Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19.

- Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании, - уточняют в администрации Краснодарского края.

Также продолжают действовать и ранее введенные ограничения - масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

КСТАТИ

Нерабочие дни в Краснодаре с 30 октября по 7 ноября 2021 года

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