Очень по-летнему: Трасса к Черному морю встала в пробку в первый праздничный день

Дороги к морю полны Фото: Ева МУР

От повседневных забот и рабочих графиков освободились жители Краснодарского края, очевидно, только к праздничному 4 ноября. Хотя нерабочими были объявлены в регионе и предыдущих три дня. Это особенно заметно, если решиться выехать по трассе М4 "Дон" к морю.

- В районе Горячего Ключа наблюдается столпотворение из машин, как летом, - сообщают жители города, страдающие от традиционных заторов.

Ехать дышать живительным морским воздухом и любоваться закатами - лучшее времяпрепровождение. Но безопаснее всего во время пандемии коронавируса, как считают многие, добираться туда на собственном транспорте.

К слову, погода в ноябре располагает к таким променадам. Синоптики обещают, что как минимум оставшиеся дни на неделе будут теплыми и ясными.

Напомним, по-прежнему много машин скапливается и на альтернативном к морю пути - по трассе Краснодар - Новороссийск. Караван из машин выстраивается на подъездах к поселку Ильскому в Северском районе. Федеральная трасса делит населенный пункт пополам, делая жителей поселка заложниками ситуации.

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Караван из машин выстраивается на подъездах к поселку Ильскому длинною в десять Тургеневских мостов (подробнее)