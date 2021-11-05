Из-за тумана видимость в Краснодаре снизилась до 100 метров, задержаны самолеты

Туман может задержаться на несколько часов
Фото: Евгения ХАЛИКОВА
Три дня назад густой пеленой на сутки накрыло Москву. Причина была в теплых воздушных массах, которые пришли в столицу со Средиземного моря. Утром 5 ноября циклон добрался и до Краснодара, город проснулся почти в нулевой видимости.
Видимость в городе снизилась до 100 метров
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Белым покрывалом накрыло все: свет фонарей утонул в плотной дымке, не видно соседних зданий в сотне метров, в тумане скрываются машины и пешеходы.
В Краснодар пришло бабье лето
Фото: Евгения ХАЛИКОВА
Местные жители утром схватили телефоны и стали фотографировать и снимать на видео улицы города под призмой опустившейся пелены.
Из-за тумана аэропорт Краснодара поменял режим работы.
- Со вчерашнего дня аэропорт Краснодара работает в условиях ограниченной видимости в связи с усилением тумана. Видимость на территории аэродрома 100 метров, а это ниже категории, допустимой для приема воздушных судов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.
Соседние здания совсем пропали из вида
Фото: Галина КОПЫЛОВА
В воздушную гавань кубанской столицы не могут прилететь 8 самолетов, еще один не может отправиться на вылет.
- В настоящее время на прилет задержано 8 рейсов из Москвы, Стамбула, Санкт-Петербурга, Красноярска, Махачкалы и Сочи. Время вылетов этих рейсов предварительно перенесено на период с 11:30 до 13:30. Также по метеоусловиям аэропорта в Воронеж отменен вылет рейса из Краснодара, - добавили специалисты.
Синоптики прогнозируют потепление на Кубани. Вместе с повышением дневных температур возможны сильные туманы по утрам. Прогнозируется, что теплее всего будет 9 ноября.
Водителей попросили быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, исключить обгоны, снижать скорость перед пешеходными переходами и соблюдать дистанцию.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Краснодар окутало густым туманом
Местами видимость снизилась до нуля (читайте далее)