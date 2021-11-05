Из-за тумана видимость в Краснодаре снизилась до 100 метров, задержаны самолеты

Туман может задержаться на несколько часов Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Три дня назад густой пеленой на сутки накрыло Москву. Причина была в теплых воздушных массах, которые пришли в столицу со Средиземного моря. Утром 5 ноября циклон добрался и до Краснодара, город проснулся почти в нулевой видимости.

Видимость в городе снизилась до 100 метров Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Белым покрывалом накрыло все: свет фонарей утонул в плотной дымке, не видно соседних зданий в сотне метров, в тумане скрываются машины и пешеходы.

В Краснодар пришло бабье лето Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Местные жители утром схватили телефоны и стали фотографировать и снимать на видео улицы города под призмой опустившейся пелены.

Из-за тумана аэропорт Краснодара поменял режим работы.

- Со вчерашнего дня аэропорт Краснодара работает в условиях ограниченной видимости в связи с усилением тумана. Видимость на территории аэродрома 100 метров, а это ниже категории, допустимой для приема воздушных судов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Соседние здания совсем пропали из вида Фото: Галина КОПЫЛОВА

В воздушную гавань кубанской столицы не могут прилететь 8 самолетов, еще один не может отправиться на вылет.

- В настоящее время на прилет задержано 8 рейсов из Москвы, Стамбула, Санкт-Петербурга, Красноярска, Махачкалы и Сочи. Время вылетов этих рейсов предварительно перенесено на период с 11:30 до 13:30. Также по метеоусловиям аэропорта в Воронеж отменен вылет рейса из Краснодара, - добавили специалисты.

Синоптики прогнозируют потепление на Кубани. Вместе с повышением дневных температур возможны сильные туманы по утрам. Прогнозируется, что теплее всего будет 9 ноября.

Водителей попросили быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, исключить обгоны, снижать скорость перед пешеходными переходами и соблюдать дистанцию.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Краснодар окутало густым туманом

Местами видимость снизилась до нуля (читайте далее)