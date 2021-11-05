Сирень цветет, клубника спеет: в ноябре на Кубани распустились теплолюбивые растения

В начале ноября в Краснодаре собирают урожай клубники. Фото: Ольга СУХОВА

Конец октября и начало ноября выдались в Краснодарском крае достаточно теплыми. Местами воздух прогревался до +20 градусов, и солнце припекало почти как в июне. Затянувшееся бабье лето разбудило некоторые растения, которые, казалось бы, уже должны готовиться к зимовке. В середине этой недели в Краснодаре зацвела сирень, хотя она покрывается соцветиями в начале весны.

На Кубани цветет сирень. Фото: elenaiakovleva3249

На газонах, которые получают достаточное количество солнечного света в течение дня, появились одуванчики, а на грядках зреет клубника.

На газонах растут одуванчики. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Возвратное тепло – характерное явление для Краснодарского края. Это когда согревающие воздушные массы внезапно возвращаются и меняют поведение растений. Как объясняют эксперты, такие погодные качели не опасны и объясняются географическим положением региона.

На грядках зреет клубника. Фото: Ольга СУХОВА

- По сути большая часть края находится в субтропиках – от Таманского полуострова до Сочи. А этот климат – будь от сухим как на Тамани или влажным как в Сочи напрямую зависит от того, откуда ветер подул. С юга дует – резкое тепло, с севера – холодно. И такие скачки по 20 градусов – обычное явление, - рассказал «КП»- Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Эколог также отметил, что цветение таких растений как одуванчики или сирень - не аномалия. Оно случается каждый год. Время созревания клубники или малины зависит от сорта, более поздние могут плодоносить в конце осени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи из-за аномально теплой погоды распустилась магнолия Делавея

Она зацвела в парке «Южные культуры» (подробнее)