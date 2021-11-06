Радиационный туман в Краснодаре: откуда, почему не рассеивается и сколько продержится

Известно, на сколько может задержаться туман на Кубани. Фото: instagram.com/andreykuznetsov1963

Краснодар вторые сутки находится в плену седого тумана. Пелена опускается на город вечером и утром, просветы появляются только днем на несколько часов. Синоптики назвали пришедший на Кубань туман радиационным. Такой же был несколько дней назад в Москве.

- Это не аномалия. Он действительно называется радиационным, но является обычным осенним туманом. К радиации, что обычно принято понимать под этим словом, это природное явление не имеет никакого отношения! – объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Роспотребнадзоре края подтвердили - повышенного загрязнения воздуха не зафиксировано. Синоптики добавили, что в данном случае имеется ввиду солнечная радиация.

- Дело в том, что в ночные часы подстилающая поверхность существенно охлаждается, приземный слой воздуха также охлаждается, происходит приземная инверсия температуры. Это когда температура у подстилающей поверхности ниже, чем на высоте. В атмосфере образуется задерживающий слой. В холодном воздухе у поверхности происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом, - пояснили специалисты.

А вот причина, по которой туман в Краснодаре и крае задержался и долго не рассеивается, в перепадах температуры.

- В холодное время года, когда дневной прогрев невелик, туман может сохраняться в течение всего дня, если не произойдет смены синоптических условий. Для ноября такой плотный радиационный туман считается нормой, его продолжительность может составлять от 3 до 7 дней, - отметили в центре прогнозов.

В Краснодаре и крае густые туманы можно будет наблюдать еще два дня. Самыми теплыми дня будут 8 и 9 ноября, затем в регионе сильно похолодает.

Ранее «Комсмолка» публиковала подборку фотографий туманного Краснодара. В соцсетях местные жители публикуют десятки снимков необычного города, похожего на Сайлент Хилл.

Водителей просят быть осторожными, на дорогах снижать скорость и соблюдать дистанцию. Также сложная обстановка сохраняется в аэропорту Краснодара.

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