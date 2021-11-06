Подборка фотографий туманного Краснодара: город поглотило серой пеленой

Подборка фотографий. Фото: Инна Каргаполова, Евгения Халикова, Андрей Кузнецов

Второй день подряд на Краснодар опускается густой туман. Ранним серым утром виднеется лишь скудно пробивающийся свет фонарей. Пеленой покрыто все на расстоянии в 100 метров: не видно домов, машин, деревьев, - просто густая размыто-белая стена.

Фото: Инна Каргаполова

В соцсетях местные жители публикуют десятки фото необычного города, похожего на Сайлент Хилл.

Фото: Инна Каргаполова

Фото: instagram.com/vika_insta555

- Смотрите, на снимке вытянутая в окно рука. Не видите? А она есть! – опубликовал фото плотного тумана краснодарец.

Парковка в тумане Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На другом снимке из тумана, как из другого измерения, выползает рогатый трамвайчик.

Фото: instagram.com/lentropina

В Комсомольском микрорайоне видимость тоже плохая

Еще в сети появляются городские улочки и достопримечательности, окутанные серой дымкой.

Фото: Инна Каргаполова

Кого-то восхищает, а кого-то пугает такое природное явление. По прогнозам, в ночь на 7 ноября опустится самое плотное покрывало из мелких частиц воды.

Фото: Инна Каргаполова

Водителей просят быть осторожными, на дорогах снижать скорость и соблюдать дистанцию.

Туман опустился на Губернский микрорайон Фото: Галина КОПЫЛОВА

Стоит отметить, что второй день подряд в Краснодаре сохраняется сложная обстановка в аэропорту. Накануне было задержано до 15 самолетов, видимость была снижена до 100 метров.

Фото: instagram.com/andreykuznetsov1963

Сегодня, 6 ноября, на аэродром также опустился сильный туман. Аэропорт работает с ограничениями, видимость на полосе составляет около 150 метров. На придет задерживаются семь рейсов, некоторые самолеты отправляют на запасные аэродромы.

Такая атмосфера утром 6 ноября в аэропорту Краснодара

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