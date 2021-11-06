Из-за тумана в Краснодаре на прилет задерживают семь рейсов

В аэропорту видимость снизилась до 150 метров

Второй день в Краснодаре сильный туман. Аэропорт работает с ограничениями. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного узла.

- Сегодня ночью 6 ноября в связи с опустившимся на город сильнейшим туманом в аэропорту Краснодар введены ограничения. Видимость на полосе составляет около 150 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» специалисты.

Аэропорт в настоящее время работает преимущественно на оправку рейсов. На прилет задерживаются семь рейсов. Также на вылет поменялось время вылета пяти рейсов из-за позднего прибытия в Краснодар.

Также в аэропорту добавили, что из-за тумана самолет из Омска с 61 пассажиром на борту ушел на запасной аэродром в Ростов-на-Дону.

Напомним, накануне из-за тумана также было задержано несколько рейсов. Прогнозируется, что сложная обстановка будет и на 7 ноября.