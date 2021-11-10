«QR-код не нужен, у нас не болеют!»: опасные места отдыха в Краснодарском крае, где устраивают туры для антипрививочников

Сейчас заветный код могут получить только те, кто переболел или вакцинировался.

Заболеваемость на Кубани растет день ото дня. Уже не первые сутки регион обновляет антирекорд. Такого количества положительных ПЦР-тестов кубанские медики не видели. Чтобы сдержать распространение коронавируса, в Краснодарском крае на время решили закрутить гайки. Противоковидные меры ужесточили. Без QR-кода сейчас никуда – его требуют и в кафе, и в гостинице, а на курортах еще в ТЦ. Однако ковидные ограничения соблюдают далеко не все.

На крупнейшем интернет-сервисе для размещения объявлений - настоящий бум. Предприниматели и водители публикуют десятки сообщений, зазывая желающих в увлекательную поездку. Горы, водопад, горячие источники - выбраны самые популярные маршруты Краснодарского края. При этом ушлые бизнесмены, не стесняясь, пишут, - «у нас QR-код не нужен».

Ирина П. предлагает поехать в станицу Ярославскую на комфортабельном автобусе, чтобы понежиться в термальных источниках. Стоимость поездки – 1700 рублей с человека.

- Меняем шляпки на шапки, а ласты на перчатки и скорее за профилактикой от недугов и осенней депрессии, - зазывает предпринимательница, при этом о другой, более важной профилактике она, похоже, позабыла.

Защищен ли человек, никто из организаторов не проверяет.

Ни у кого из участников поездки требовать сертификаты о прививке не будут, не удосужатся спросить и о перенесенном заболевании. А это значит, что человек подвергает свое здоровье неоправданному риску – может, на соседнем сиденье рядом с тобой едет инфицированный человек.

Еще одно популярное сообщение - «Отдых на берегу Черного моря!»

- Небольшая, уютная гостиница расположена в живописном месте, на берегу моря, в заказнике Пицундской сосны. Номера различных категорий, - пишет автор. - Можно без ПЦР-тестов и всяких QR-кодов. У нас не болеют!

Автор объявления готов заселить в санаторий любого без тестов и кодов.

«КП» - Кубань» решила позвонить по номеру, указанному на сайте, и поинтересоваться, почему этому санаторию закон не писан. Ведь противоковидные меры действуют на всей территории края. Но, лишь услышав вопрос, автор объявления бросил трубку.

А вот еще одно объявление – на этот раз приглашают в тур из Гуамки в Мезмай. Это самые популярные направления у отдыхающих – в выходной день народа здесь тьма. За 1500 рублей обещают поездку по узкоколейной дороге, прогулку по ущелью и легендарной Орлиной полке и завершить все это дело отдыхом в термальных источниках.

С желающих отдохнуть QR-коды не требуют.

- QR-код иметь не обязательно, - пишет автор объявления.

За 2200 рублей другой бизнесмен обещает показать и Орлиную полку, и Гуамское ущелье, и водопад «Исполнения желаний», и источники. И вновь к объявлению добавляют, что поехать могут все, даже без поставленной вакцины.

Таких объявлений в Сети не счесть.

Стоит сказать, таких туров для антипрививочников не счесть. В Сочи без QR-кода можно отправиться в поездку на квадроциклах. Стоимость таких развлечений – от 1200 до 1800 рублей.

Врачи не устают повторять - пока не будет сформирован коллективный иммунитет, без таких мер не обойтись. По словам медиков, самым действенным методом борьбы с вирусом была и остается прививка.

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