Какие коронавирусные ограничения останутся в Краснодарском крае с 8 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидобстановка на Кубани вызывает тревогу у врачей. Согласно новым данным оперативного штаба, в регионе за сутки заболели коронавирусом 313 человек. И, стоит сказать, Краснодарский край второй день подряд обновляет рекорд заболеваемости коронавирусом. Власти региона решили не продлевать нерабочие дни. Однако после того, как выходные закончатся, в регионе останутся действовать противоковидные меры. Рассказываем, какие коронавирусные ограничения останутся в Краснодарском крае с 8 ноября 2021 года.

КОНКРЕТНО

Систему входа в заведения по QR-коду о вакцинации распространили на всю Кубань. До 14 ноября войти в торговые центры, а также в рестораны и кафе можно, но только предъявив данные о сделанной прививке из личного кабинета на «Госуслугах». Также можно показать справку о перенесенном заболевании.

Кроме того, до 14 ноября будет действовать запрет на проведение всех массовых, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. К ним же относятся спортивные матчи и состязания.

- Исключение сделано лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта без зрителей, а также мероприятия, согласованные с Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями, - уточняют в оперативном штабе Кубани.

Кафе, рестораны и столовые работают в новом графике - с 06:00 до 23:00. Кальяны в заведениях запрещены.

Жителям региона, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, стоит придерживаться режима самоизоляции, это же касается и кубанцев старше 65 лет. Исключение могут составить лишь поход в магазин, прогулка с собакой, прогулки с детьми на придомовой территории и еще несколько уважительных поводов.

Режим повышенной готовности в регионе действует до 1 декабря.

КСТАТИ

Для заселения в отель, как и прежде, требуется QR-код. Кроме того, на ресепшн вас зарегистрируют и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Но важно сделать вторую прививку, находясь на территории курорта не позднее 72 часов со дня прибытия.

НА ЗАМЕТКУ

Без QR-кода можно будет посещать аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины, реализующие товары первой необходимости, а также те, у которых нет зала обслуживания.

Кроме того, QR-код не потребуется в общественном транспорте. Но там усилят контроль за ношением масок. В том числе начнут штрафовать тех, кто носит их на подбородке, не защищая органы дыхания.

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