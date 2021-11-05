Будут ли работать продуктовые магазины 8 ноября 2021 года в Краснодарском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия коронавируса не отступает уже полтора года. Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае остается напряженной.

Ежедневно на Кубани фиксируется свыше 250 новых случаев заражения. В четверг в регионе было сдано 297 положительных тестов на COVID-19. Этот показатель вовсе стал рекордным для края за время пандемии.

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября должны стабилизировать ситуацию в регионе. Они позволят избежать новых вспышек и очагов заболеваемости инфекцией.

Уже с понедельник регион вернется к обычной жизни. «КП» – Кубань» выяснила, будут ли работать продуктовые магазины 8 ноября 2021 года в Краснодарском крае.

Отметим, что внеплановые каникулы никак не сказались на работе универсамов. Они не закрывались на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

- Магазины будут работать в обычном режиме – рассказал «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Но есть исключения. Это универсамы, которые расположены в торговых центрах на курортах Краснодарского края. Посетить торговые и развлекательные заведения или заселиться в отели на побережье Черного моря не получится без QR-кода или медицинского отвода от вакцинации.

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