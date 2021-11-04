Будут ли учиться школьники 8 ноября 2021 года в Краснодарском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Краснодарском крае подходят к концу. Они были объявлены для снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом стало известно во время совещания президента с правительством.

«КП» – Кубань» выяснила, будут ли учиться школьники 8 ноября 2021 года в Краснодарском крае. Так случилось, что нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября совпали с каникулами в учебных заведениях. Они длятся ровно неделю.

- Пока никаких новых ограничений не предусмотрено, – рассказал «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Это означает, что уже в понедельник, 8 ноября, кубанские школьники вернутся за парты. Во всяком случае, никаких новых правил и запретов на Кубани пока не вводилось.

Будут ли учиться школьники 8 ноября 2021 года в Краснодарском крае, вопрос уже закрытый. Известно, что обучение будет проходить в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что в учебных учреждениях Кубани действует негласное правило - если в группе или классе выявляется хотя бы один ребенок с положительным тестом на коронавирус, то остальные уходят на самоизоляцию. Это позволяет избежать очагов заболеваемости внутри заведения.

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