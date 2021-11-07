Такого количества заболевших за сутки ранее не регистрировалось.

Краснодарский край второй день подряд обновляет рекорд заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Согласно новым данным, 7 ноября ковид подтвердился еще у 313 человек. Такого количества заболевших за сутки ранее не регистрировалось. Это абсолютный рекорд с начала пандемии в крае.

При этом ранее на Кубани вновь отмечался небывалый рост числа зараженных ковидом - 309 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Медики и власти связывают эти тревожные цифры с низкими темпами вакцинации. Поэтому жителей Кубани призывают поставить вакцину, чтобы защитить свой организм от опасной инфекции.

Напомним, в торговых центрах Анапы, Геленджика и Сочи заработали QR-барьеры. Теперь попасть внутрь можно только предъявив штрихкод о вакцинации.