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Здоровье7 ноября 2021 11:18

Краснодарский край второй день подряд обновляет рекорд заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщают в региональном оперативном штабе
Евгения СОРОКА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Такого количества заболевших за сутки ранее не регистрировалось.

Такого количества заболевших за сутки ранее не регистрировалось.

Краснодарский край второй день подряд обновляет рекорд заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Согласно новым данным, 7 ноября ковид подтвердился еще у 313 человек. Такого количества заболевших за сутки ранее не регистрировалось. Это абсолютный рекорд с начала пандемии в крае.

При этом ранее на Кубани вновь отмечался небывалый рост числа зараженных ковидом - 309 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Медики и власти связывают эти тревожные цифры с низкими темпами вакцинации. Поэтому жителей Кубани призывают поставить вакцину, чтобы защитить свой организм от опасной инфекции.

Напомним, в торговых центрах Анапы, Геленджика и Сочи заработали QR-барьеры. Теперь попасть внутрь можно только предъявив штрихкод о вакцинации.