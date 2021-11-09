Как на Перевале Дятлова: что известно о хозяине брошенной в горах Сочи палатки с вещами

Поиски продолжаются. Фото: пресс-служба ЮРПСО

На палатку в горах Сочи люди набрели случайно еще летом. На территории национального парка она стояла чуть присыпанная пылью. Палатка была полна личных вещей. Но все нашли в таком запущении, будто хозяина не было уже несколько недель.

Сотрудники парка пытались искать хозяина, но успехом это не увенчалось, и они написали тогда заявление в полицию.

- Да, мы проводим проверку, - подтвердили "КП" - Кубань" в УВД по Сочи.

Оказалось, что с маршрута «Урочище Медвежьи ворота – Бзерпинский карниз – Лагерь Холодный» Кавказского природного биосферного заповедника не вернулся один турист. Это 30-летний житель Челябинской области.

По словам отца потерявшегося туриста, сын купил билеты на проход по заповеднику с 31 июля по 3 августа, 2 августа выдвинулся в горы, но в установленное время на связь не вышел и в гостиницу не вернулся. И в брошенной палатке - его вещи. Началась поисковая операция.

В воздух подняли вертолет. Четыре группы специалистов МЧС пешком прошли тропой на гору Сахарный Псеашхо, район Дзитакских озер, склон горы Дзитаку, горы Перевальной, район реки Холодной, ледник Холодный, район горы Мраморной.

В августе пропавшего мужчину найти не удалось, активную фазу поисковых работ приостановили. Но когда высокая трава полегла и склоны стали обозримы, поиск возобновился и даже увеличился в масштабах.

- Третьи сутки группы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 17 человек ведут поиск туриста из Челябинской области, пропавшего в начале августа в районе маршрута 8А «Урочище Медвежьи ворота Бзерпинский карниз - Лагерь Холодный» Кавказского природного биосферного заповедника, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Надо сказать, что шансов найти мужчину живым почти нет. Однако поиски продолжаются.

К слову, спасатели МЧС России напоминают, что отправляясь даже в простые однодневные походы, необходимо брать с собой заряженные сотовые телефоны с любыми удобными для вас программами навигации, а также заранее тщательно изучать нитку маршрута. Обращайте внимание на правильно подобранную обувь. В рюкзаке у вас должны быть такие необходимые вещи, как спички, фонарь, минимальный запас продуктов и медикаментов, питьевая вода, легкая и удобная запасная одежда. Соблюдение этих простых рекомендаций – залог безопасности в горах и успешно пройденных маршрутов.

И тогда вас не придется искать.

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