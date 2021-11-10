Квартиру с фресками Христа и золотым унитазом в самом нищем районе Краснодара сняли с продаж

Будуар достойный императрицы. Фото: deilo.ru

Роскошная недвижимость появилась на популярном сайте бесплатных объявлений не так давно, но времени хватило, что привести в изумление, наверное, весь Краснодарский край.

Владельцы двушки явно не любители минимализма и скромного скандинавского стиля. Над оформлением квартиры трудились профессиональные дизайнеры, а хозяева средств не жалели.

Но люди не оценили роскошь и назвали квартиру уродливой. Фото: deilo.ru

- Посмотреть квартиру можно в любой момент, она полностью готова к продаже. В квартире никто не прописан и не проживает. Подходят все способы оплаты - с удовольствием рассказала о вверенном ей на продажу объекте риелтор Надежда.

А посмотреть там есть на что! Если верить агентам, то квартира уникальная, такие на рынке краснодарской вторички встречаются редко.

- Эта квартира действительно шедевр! Дизайнер, оформлявший эту роскошную квартиру, в первую очередь придал значение стилю барокко. Первое, на что обращаешь внимание, когда попадаешь внутрь, - это неимоверный простор и роскошь, - гласит описание к элитным хоромам.

Европейская культура 17 века здесь нашла отражение в чрезмерной инкрустации золотом. Вычурно-пафосные элементы отделки. Много зеркал, есть они даже на потолках, лепные барельефы ручной работы. Над мебелью также трудились самые искусные краснодеревщики.

Вся мебель ручной работы. Фото: deilo.ru

- Межкомнатные двери и вся мебель - массив. Что касается спален, то и здесь все гармонично - достаточная площадь для размещения комфортных спальных гарнитуров и все та же роскошь. Что касается санузлов, то и здесь не поскупились на дизайн и материалы. Балконы утеплены, оборудованы видеонаблюдением, как и вся квартира, - продолжает расхваливать квартиру агент по недвижимости.

Изюминка – картины и фрески. Стены столовой украшает репродукция «Тайной вечери», в одной из спален изображение Богородицы с младенцем. Гостей этой квартиры в коридоре встречает идущий по воде Иисус Христос в полный рост.

Хозяева украсили квартиру фресками и картинами на религиозную тематику. Фото: deilo.ru

- Вся мебель остается в квартире, хозяева ничего не будут забирать с собой. То есть квартира абсолютно готова к проживанию, - рассказывает агент Надежда о плюсах «музея».

Но самое удивительное – это расположение данной жемчужины - Музыкальный - самый нищий микрорайон краевого центра. Но городские страшилки об этом внутригородском округе, похоже, не отпугнули потенциальных покупателей. Цена на квартиру сказала как температура больного лихорадкой. Изначально за роскошный мини-дворец хотели 8,3 млн рублей. Потом цена снизилась до 7,8 млн, затем скинули еще 300 тысяч. Какое-то время стоимость объекта была заморожена на 6 999 999 млн рублей, а затем резко взлетела до 12 млн!

Впрочем, жилье, достойное французских королей, пришлось по вкусу не всем жителям Краснодарского края. В соцсетях они назвали квартиру уродливой и безвкусной.

- Как в этом можно жить? Это же дурдом! - не скупились на комментарии кубанцы. - У хозяев точно все дома? Мне кажется, что даже бесплатно в этом жить нереально! Когда в душе ты шальная императрица, но живешь в Музыкальном! - соцсети просто полыхали от сарказма комментаторов.

- А мне нравится, ну да, необычно, но задолбали ваши уже серые шведские интерьеры! - кто-то даже нашел слова поддержки. - Кстати, что-то подозрительно дешево, учитывая, что вся техника и мебель остаются.

С «золотой квартирой», действительно, оказалось не все так просто! На недвижимости висит обременение! Двухкомнатная квартира была приобретена в ипотеку, которую хозяева до сих пор не погасили. То есть будущим покупателям сначала придется закрыть кредит прежних владельцев, а потом уже приступить к оформлению документов купли-продажи. Сумма долга, кстати, немаленькая, аж 1 млн 700 тысяч рублей. К тому же в квартире неузаконенная перепланировка: объединены лоджия и столовая. То есть в ипотеку такую квартирку вряд ли удастся купить, банк на подобные изменения конструкции глаза не закроет.

Перепланировку в квартире не узаконили. Фото: deilo.ru

Впрочем, даже эти трудности, похоже, не отпугнули поклонника стиля «кубанское барокко». Сейчас объявление о продаже роскошной недвижимости снято с сайта.