Не может даже дышать. Что известно о состоянии блогера, который разбился в страшной аварии на Кубани

Фото: скриншот видео

- Состояние тяжелое, нестабильное, – с дрожью в голосе говорит мужчина на видео. За его спиной – городская больница Геленджика. Там проходит операция. На столе – известный блогер Артем Девяткин.

В сети он известен как MotoNinja. На его канал на Youtube подписаны почти миллион человек. Еще 138 тысяч следят за жизнью парня в инстаграме. Он делает обзоры на мотоциклы и рассказывает о жизни простых людей, которые любят байки.

Фото: скриншот видео

Месяц назад парень загорелся идеей – снять многосерийный фильм о жизни на побережье Черного моря. Свое путешествие мужчина начал в Анапе. Затем заехал в Новороссийск, где снял второй эпизод. Третьей локацией был Геленджик.

Но съемки закончились, не успев начаться. Блогер попал в жуткую аварию. На скорости он влетел во внедорожник.

- У него проблемы с давлением. Оно скачет. Еще врачи никак не остановят внутреннее кровотечение, – добавляет мужчина.

Фото: скриншот видео

По предварительной версии, в момент аварии он ехал с Артемом. Девяткин получил открытые переломы и травмы. Сейчас MotoNinja находится в реанимации. Он уже перенес операцию.

- Вторую операцию отменили, – шепотом добавляет мужчина. – Он не может дышать. Его подключили к аппарату ИВЛ. Как я понял, MotoNinja готовят к переводу в Краснодар.

Именно этот парень снял момент страшной аварии. На кадрах видно, как Артем Девяткин прыгает между рядами и таранит BMV, который резко тормозит, чтобы повернуть налево.

Фото: скриншот видео

У MotoNinja банально не хватает времени, чтобы избежать удара. На скорости он врезается в иномарку.

- Его родители уже с ним, в больнице. Мы делаем все, что в наших силах. Помогаем, как можем. У него была сломана рука. Ее собирали. Было смещение таза. Открытый и закрытый перелом на одной ноге. Сильное сотрясение, – перечисляет друг блогера.

По его словам, после аварии у блогера случился болевой шок. Он приходил в себя и сразу терял сознание.

Фото: скриншот видео

- Есть положительные новости. Проверили брюшную полость – там все нормально, кости собрали. Осталось только решить вопрос с давлением и дыханием. Чтобы он это делал сам, – заключает мужчина.

Сейчас за жизнь известного блогера борются ведущие врачи курорта. А его друзья просят помощи у людей. Блогеру нужна кровь. Сдать ее можно в четверг, 11 ноября, с 8 до 10 часов утра в городской больнице Геленджика.

Фото: скриншот видео

Отметим, что это уже не первая авария с участием MotoNinja. Весной 2019 года он уже попадал в жуткое ДТП. Но тогда все закончилось для блогера благополучно.

Он разбил мотоцикл, но сам отделался ссадинами и синяками.

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