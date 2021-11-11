Дети обожгли глаза из-за старого обеззараживателя от коронавируса в школе Майкопа

Пострадавшие школьники доставлены в больницу Фото: Лия МУРАДЬЯН

В одной из Майкопских школ произошло ЧП. Для нескольких старшеклассников обычный урок закончился ожогами роговицы глаз. Виной тому стал прибор для рециркуляции воздуха в помещении. Вероятнее всего, преподаватели забыли, что проводить кварцевание кабинета во время занятий запрещено. Ультрафиолетовую лампу можно использовать лишь при полном отсутствии людей в помещении - гласит требование в инструкции по эксплуатации оборудования. Сейчас пострадавшие дети находятся в больнице.

По данному делу уже начались проверки.

- В результате нарушения правил эксплуатации прибора рециркуляции несколько детей в классе получили повреждения органов зрения различной степени, - сообщили в прокуратуре республики. - По результатам проверки будут приняты соответствующие меры и дана правовая оценка действиям должностных лиц.

Мы также попытались получить официальные комментарии от министерства образования. Однако сделать это нам так и не удалось. Пресс-службы отправляли нас из одного отдела в другой. От любых комментариев представители ведомств отказывались. Однако позже в телеграм-канале администрации все-таки появилась информация.

- Инцидент произошёл в одной из школ Майкопа. Такое оборудование, которое было в этой школе, вообще не предполагает присутствие людей во время его работы. В большинстве школ стоят рециркуляторы, которые могут работать в присутствии людей. Откуда это оборудование появилось, пока сказать не готов, - заявил первый заместитель министра образования и науки Республики Адыгея Евгений Лебедев.