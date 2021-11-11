Кадр из видео канала MORGENSHTERN, youtube.com.

Моргенштерн резко высказался после укола за 168 миллионов рублей тяжелобольному мальчику, которому он помогал. Напомним, трехлетний Илья Худоба из Тимашевска с рождения страдает спинальной мышечной атрофией (СМА). Чтобы спасти мальчика, требовался дорогой препарат. Это укол Zolgensma, стоимость которого 168 млн рублей. Такой суммы у семьи не было, они обратились за помощью к неравнодушным землякам. После открытия сбора средства хоть и поступали, но все же перечислений было немного. Родители ребенка не знали, что делать, - каждый день был на счету.

Но позже о заболевании Ильи узнал рэпер Моргенштерн, он проникся его историей и решил помочь в сборе денег. Он отправил средства на лечение, а еще неоднократно устраивал призывы, чтобы помочь собрать нужную сумму. Кстати, незадолго до окончания благотворительной акции музыкант рассказал, почему начал помогать семье ребенка под угрозами силовиков. После этого признания сбор средств пошел активно - 14 сентября удалось собрать 168 миллионов. А спустя два месяца Илья получил спасительную инъекцию. О чем родители поспешили сообщить подписчикам

Музыкант резко высказался после того, как мальчику сделали укол.

Скандальный рэпер тоже не смог молчать, узнав, что Илья Худоба получил заветный укол.

- Ну все, Илюха обкололся и лежит, - коротко прокомментировал важное для семьи событие, прикрепив фото ребенка.

Стоит сказать, что ранее певец, узнав, как активно начал идти сбор, не смог сдержать слез.

- Я сегодня впервые в своей жизни взорвался от эмоций. Я такого никогда не испытывал... , - на эмоциях говорил рэпер. - А все потому, что увидел - весь интернет с нами. И Илюхе придется жить на этой земле.

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