Мама тяжелобольного мальчика, которому помогал Моргенштерн, объявила о закрытии сбора

Фото из семейного архива

- Большое вам спасибо, вы самые лучшие! - с воздушным поцелуем записал сообщение в соцсетях маленький Илья Худоба, которому поставили диагноз "спинальная мышечная атрофия второго типа". Ему на укол, способный облегчить жизнь, нужно было собрать 168 миллионов рублей.

И вот сегодня, 14 сентября, мама Евгения сказала эти долгожданные слова: "Сбор закрыт!". За последние четыре дня с помощью рэпера Моргенштерна удалось сделать прорыв - на счета ребенка перечислили около 30% необходимой суммы, а это около 45 млн рублей.

Моргенштерн стал помогать Илюше, когда еще не было закрыто и половины сбора. Он сам перечислял мальчику по несколько миллионов, а его флэшмоб увеличил ежемесячные отчеты в два раза. А после публикации видеоразоблачения, где он признался, после чего стал помогать семье, волной растрогавшихся жителей всей страны сбор удалось полностью закрыть.

- На 11 сентября на счета поступило 10 млн рублей, 12 сентября - 22 млн рублей, 13 сентября - 11 млн рублей и 14 сентября - более 8 млн рублей, - говорится в отчетах.

Мама Ильи Евгения пообещала рассказать все подробности, но только немного позже.

Напомним, сбор для Илюши Худобы открыли в мае 2020 года, с июня 2021 года - перечисления стали набирать темп, в сентябре 2021 года сбор закрыли.

Сейчас Илюша находится в предельном весе – 13,8 килограмма. Родители ведут переговоры с клиникой в Барселоне, которая вводит препарат при таких значениях.

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