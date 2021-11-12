QR-коды в Краснодарском крае оставили до 21 ноября

Требования QR-кодов продлили

QR-коды на территории Краснодарского края вводили до 14 ноября. Эти противовирусные меры решено продлить с учетом нынешней эпидобстановки.

- QR-коды продлеваются до 21 ноября 2021 года для объектов общественного питания на всей территории края и для посещения торговых центров в курортных городах, - отметили в краевом оперштабе.

Уточним, что на всей территории Кубани QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании нужно предоставлять в кафе, ресторанах, барах. В Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске и в поселениях Туапсинского района QR-код нужен для общепита, а также для посещения торгово-развлекательных центров.

Для посещения торговый центров в других городах края QR-код не нужен, но в помещении обязательно находиться в маске. Также масочный режим сохраняется и для других общественных мест, в том числе повязки проверяют в автобусах, троллейбусах, магазинах. Людям без средств защиты грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что оперштаб по противодействию распространению коронавируса подтвердил, что готовит законопроект о внедрении QR-кодов на федеральном уровне. Их хотят также ввести в кафе, магазинах и на транспорте, в том числе в поездах и самолетах. До 1 февраля 2022 года вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля заменить QR-код тестом будут иметь право только пациенты, имеющие медотвод от прививки. Но такие меры находятся только на этапе обсуждения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что с 11 ноября в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Нововведения связаны с ухудшением эпидобстановки на Кубани. Каждый день в регионе фиксируют рекордное количество заболевших, выросла и смертность. Так по данным на 12 ноября за последние сутки с COVID-19 в больницы попали 350 человек, скончались 47 пациентов.

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