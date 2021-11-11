Обязательная вакцинация жителей от 60 лет и хронических больных введена в Краснодарском крае

Краснодарский край объявил обязательную вакцинацию жителей от 60 лет и хронических больных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 ноября стало известно, что в Краснодарском крае объявили обязательную вакцинацию. Вслед за Санкт-Петербургом на Кубани решили ужесточить действующие протиковидные меры. Привиться должны будут ряд жителей региона. Обязательная вакцинация касается людей старше 60 лет, а также тех, у кого хронические заболевания. Кроме того, новые правила коснутся и другие категории населения.

- В срок до 13 декабря 2021 года обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакцины лицам, перечисленным в пункте постановления, - говорится в обновленном постановлении управления Роспотребнадзора, подписанного главным санитарным врачом края Марией Потемкиной. - В срок до 13 января 2022 года - вторым компонентом, с охватом не менее 80% работников, сотрудников.

Новое постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.

Новое постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.

Такие жесткие меры, по мнению санитарного врача необходимы, поскольку заболеваемость в регионе ухудшилась. Согласно постановлению, за последние две недели число случаев ковида на 100 тысяч населения выросло - с 4,8 до 5,3. Такой скачок вызвал тревогу у сотрудников Роспотребнадзора.

Медики не устают напоминать. Единственное проверенное и самое надежное средство защиты от заразы — вакцинация.

КОНКРЕТНО

Список людей, попадающих под обязательную вакцинацию на Кубани достаточно широк. Он включает в себя:

- работников социального обслуживания и многофункциональных центров;

- лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

- лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокриной системы (сахарный диабет, ожирение);

- лиц старше 60 лет.

НА ЗАМЕТКУ

Уколоться можно в 233 пунктах вакцинации, они работают по всему краю. Привиться можно во всех поликлиниках. Сделать это просто. Достаточно лично прийти в поликлинику или записаться онлайн на сайте Госуслуги или через интернет-страницу поликлиники.

Кстати, если запишетесь на прививку через сайт Госуслуги, то по завершении вакцинации получите сертификат. В поликлинике выдадут лишь документ, подтверждающий, что прививка от ковида была поставлена.

БУДЬ В КУРСЕ!

В регионе по-прежнему действует обязательный масочный режим. Обязательное ношеник повязок требуется во всех общественных местах, включая транспорт. Тех, кто отказывается надеть средство защиты, просят покинуть салон. А некоторым нарушителям даже выписывают штрафы.

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