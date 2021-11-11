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Здоровье11 ноября 2021 12:41

Обязательная вакцинация жителей от 60 лет и хронических больных введена в Краснодарском крае

Новые ограничения ввели 11 ноября
Евгения СОРОКА
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Краснодарский край объявил обязательную вакцинацию жителей от 60 лет и хронических больных.

Краснодарский край объявил обязательную вакцинацию жителей от 60 лет и хронических больных.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 ноября стало известно, что в Краснодарском крае объявили обязательную вакцинацию. Вслед за Санкт-Петербургом на Кубани решили ужесточить действующие протиковидные меры. Привиться должны будут ряд жителей региона. Обязательная вакцинация касается людей старше 60 лет, а также тех, у кого хронические заболевания. Кроме того, новые правила коснутся и другие категории населения.

- В срок до 13 декабря 2021 года обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакцины лицам, перечисленным в пункте постановления, - говорится в обновленном постановлении управления Роспотребнадзора, подписанного главным санитарным врачом края Марией Потемкиной. - В срок до 13 января 2022 года - вторым компонентом, с охватом не менее 80% работников, сотрудников.

Новое постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.

Новое постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.

Новое постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.

Новое постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.

Такие жесткие меры, по мнению санитарного врача необходимы, поскольку заболеваемость в регионе ухудшилась. Согласно постановлению, за последние две недели число случаев ковида на 100 тысяч населения выросло - с 4,8 до 5,3. Такой скачок вызвал тревогу у сотрудников Роспотребнадзора.

Медики не устают напоминать. Единственное проверенное и самое надежное средство защиты от заразы — вакцинация.

КОНКРЕТНО

Список людей, попадающих под обязательную вакцинацию на Кубани достаточно широк. Он включает в себя:

- работников социального обслуживания и многофункциональных центров;

- лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

- лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокриной системы (сахарный диабет, ожирение);

- лиц старше 60 лет.

НА ЗАМЕТКУ

Уколоться можно в 233 пунктах вакцинации, они работают по всему краю. Привиться можно во всех поликлиниках. Сделать это просто. Достаточно лично прийти в поликлинику или записаться онлайн на сайте Госуслуги или через интернет-страницу поликлиники.

Кстати, если запишетесь на прививку через сайт Госуслуги, то по завершении вакцинации получите сертификат. В поликлинике выдадут лишь документ, подтверждающий, что прививка от ковида была поставлена.

БУДЬ В КУРСЕ!

В регионе по-прежнему действует обязательный масочный режим. Обязательное ношеник повязок требуется во всех общественных местах, включая транспорт. Тех, кто отказывается надеть средство защиты, просят покинуть салон. А некоторым нарушителям даже выписывают штрафы.

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