Карантин для невакцинированных людей в Краснодарском крае: какие ограничения действуют

Жители Кубани старше 60-ти лет и без прививки могут выходить из дома только в определенных случаях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Коронавирус набирает обороты на Кубани. За сутки зарегистрировано 315 новых случаев заражения - очередной максимум, которого достиг регион. Власти стремятся сбить рост заболеваемости вакцинацией. По словам медиков, прививка помогает защитить организм от коварной инфекции. Кроме того, сдержать вирус должны помочь ограничения. Отметим, что среди ряда запретов, которые касаются всех кубанцев, в постановлении губернатора Кубани есть особо строгие ограничения.

Так, всем непривитым людям старше 60 лет необходимо уйти на домашний карантин. Самоизолироваться также обязаны жители с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями.

Выходить из дома им разрешено только для посещения поликлиники, пункта вакцинации, магазинов, для выноса мусора и прогулок на свежем воздухе.

- В числе исключений также — обращение за экстренной медпомощью, вызов в суд, следование в санаторий, - сообщается в постановлении губернатора Кубани.

Кстати, ограничения введены для работников старше 60 лет, имеющих хронические заболевания. Их перевели на удаленку. Дистанционный режим будет действовать несколько недель. Власти надеются, что это время они используют, чтобы сделать прививку против коронавируса.

Такие противоковидные меры начали действовать с 1 ноября. Сохраняются они вплоть до 1 декабря, пока регион живет в режиме повышенной готовности. Не исключено, что в связи с напряженной эпидобстановкой его вновь продлят.

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