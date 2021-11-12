В частном доме одного из районов Кубани ввели карантин

В частном доме одного из районов Кубани введен карантин. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об установлении карантинных мер в одном из районов Кубани. Ограничения начали действовать в частном доме, который находится в станице Отрадной. Как удалось узнать «КП» - Кубань», там обнаружили очаг бешенства. Это стало поводом для эпидрасследования.

- Эпизоотическим очагом бешенства признан сам частный дом на улице Крылова, 52. Там установлены ограничительные мероприятия, - указано в постановлении главы регионе. Кроме того, неблагополучным пунктом считается вся территория в радиусе 1 километра от границ эпизоотического очага.

Сейчас в станице проверяют всех домашних животных. Ведь подобное заболевание опасно не только для зверей, но и для человека.

Пока на этой территории действует карантин, прекращена торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек и их вывоз за пределы района. Ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока ситуация с бешенством не улучшится.

СПРАВКА «КП»

Бешенство — это вирусное заболевание, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, летальным исходом.

Заражение человека происходит, если животное не только укусило, но и облизало участок поврежденной кожи. Бывают случаи заболевания людей в результате укусов внешне здоровым животным.

НА ЗАМЕТКУ

При укусах рекомендуется промыть рану теплой кипяченой водой (с мылом или без него), а затем обработать ее 70% спиртом или спиртовой настойкой йода. Затем вглубь раны и в мягкие ткани, находящиеся вокруг раны, как можно быстрее вводят антирабическую сыворотку или антирабический иммуноглобулин. Прививки против бешенства эффективны только в том случае, если их начинают не позднее 14-го дня от момента укуса.

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