Краснодар идет на рекорд

По данным переписи население Краснодара приближается к 1,7 млн Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 3 дня до официального окончания переписи в Краснодаре объявлены контрольные обходы переписчиками домов и квартир, которые не смогли посетить и переписать в прошлые визиты. Об этом заявил ВРИО руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Андрей Бредищев на городском штабе по проведению переписи.

Штаб был образован по поручению исполняющего обязанности главы города Андрея Алексеенко 1 ноября для координации вопросов, связанных с организацией переписной кампании.

— В оставшиеся дни нужно проводить поквартирные и подомовые обходы, наполнять и подтверждать данные. Наша задача вместе с органами статистики — показать объективный результат, провести перепись максимально качественно, чтобы совместная масштабная работа увенчалась успехом и принесла пользу городу и горожанам, — сказал Андрей Алексеенко.

С прошлой переписи, а она была 11 лет назад, Краснодар вырос по меньшей мере в 2 раза. Из года в год в городе растёт число школьников. Как сообщает мэрия, в среднем на 10-13 тысяч в течение последних 10 лет! В 2010 г в Краснодаре жили по данным переписи всего 830 тысяч человек. Сейчас же на регистрационном учете полиции в городе – 1,7 миллиона человек. Эти цифры подтверждают своими расчетами и социологи.

- В отношении прямых количественных данных бывает мнение, что данные неправильно считают. Например, миграционная служба фиксирует 1,7 млн человек. При этом могут возникнуть сомнения, что не все зарегистрированные проживают. Но существуют качественные показатели, которые характеризуют население Краснодара, - поясняет доктор социологических наук, профессор Кубанского государственного университета Темыр Хагуров. – Это темпы ввода в строй жилья и его заселения, трафик автотранспорта и загруженность общественного транспорта, темпы прироста учащихся в школах и их дефицит, нагрузка на поликлиники и другие учреждения здравоохранения. Если оценивать все это в совокупности, то в городе Краснодаре сейчас проживают от 1,7 до 1,9 млн человек.

Можно не дожидаясь переписчиков заполнить анкету самостоятельно на Госуслугах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть и другие объективные показатели количества населения – как нагрузка на системы жизнеобеспечения. По данным АО «Мусороуборочная компания», которая обслуживает жителей города, на ноябрь 2021 г в городе заключено 1 млн 212 тысяч договоров на вывоз отходов, рассказывает директор по развитию предприятия Максим Онищенко. Но известно, что владельцы до трети домохозяйств от заключения договоров и оплаты за услуги по вывозу мусора уклоняются.

С 18 октября обход домохозяйств Краснодара проводили более 2 тысяч переписчиков. Работали переписные участки, была организована большая пиаркампания по пропаганде электронного прохождения переписи. Акцию «Сделаем Краснодар миллионером» объявили совместно с мэрией крупнейшие и популярные в городе спортивные клубы – баскетбольный «Локомотив» и гандбольная «Кубань» во главе с заслуженным тренером России Евгением Трефиловым.

На заседании Совета директоров Краснодара новый руководитель города Андрей Алексеенко подчеркнул, что Всероссийская перепись населения критически важна для Краснодара. Это самый яркий аргумент для обоснования необходимости государственных инвестиций в развитие транспорта, строительство социальных объектов, создание и модернизацию инженерной инфраструктуры.