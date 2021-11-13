Ученый объяснил происхождение трех «светящихся шаров» в небе над Сочи

Три неопознанных летающих объекта в небе поразили туристов Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 ноября сочинские туристы столкнулись с необычным явлением. Отдыхающие в поселке Мацеста, что находится на курорте, отдыхали у моря и наблюдали за резвящимся на ветру воздушным змеем. Как вдруг люди заметили странную картину. В ясном небе появились три неопознанных объекта. Этот момент они запечатлели на видео мобильных телефонов.

На кадрах туристов видно, как огни неизвестного происхождения сверкают и отдают серебром. При этом объекты расположились не хаотично, а выстроились в отчетливый треугольник, который словно парил в воздухе.

Удивительное явление, которое навевает мысли об инопланетных легендах и загадках космоса, поразило туристов. Видео необычного явления породило массу разнообразных слухов. Многие решили, что стали очевидцами привета от внеземных цивилизаций. Но оказалось - все гораздо прозаичнее.

«КП» - Кубань» позвонила ученому, чтобы узнать - неужто в небе запечатлели НЛО. Однако эксперты полагают, что в этой картине нет связи со сверхъестественным.

- На самом деле я не вижу в этом ролике ничего удивительного. Сейчас под такой тенью летают самолеты, инверсионный след не виден, а на удалении выхлопные газы воздушного судна могут оставлять "хвост", хотя с земли кажется, что это какие-то светящиеся шары, - объяснил «Комсомольской правде» - Кубань» астроном, заведующий обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов.

Стоит сказать, что уфологи давно убеждены - Кубань - регион привлекательный не только для туристов и бизнесменов. По их мнению, Краснодарский край облюбовали «зеленые человечки». Каждый год на полях региона появляются загадочные пиктограммы. Потому международное научно-исследовательское объединение «Космопоиск» организует экспедицию по изучению этих таинственных рисунков. Специалисты верят, что мы не одиноки во Вселенной и нас время от времени посещают братья по разуму. Правда, запечатлеть присутствие внеземных цивилизаций им пока не удалось.

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