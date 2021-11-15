Вертикальный график: Стремительный рост заболеваемости коронавируса наблюдается на Кубани

Коронавирусная вспышка на Кубани

В Краснодарском крае регистрируют стремительное заражение коронавирусом. Если раньше в сутки число заболевших COVID-19 увеличивалось на 3-5 человек, то последние четыре дня каждый день прибавляются десятки инфицированных. С начала ноября количество заболевших в регионе выросло почти в два раза.

- 1 ноября было отмечено 286 заболевших в крае. На 15 ноября за сутки в госпитали попали 589 человек. Две недели бордовый график заболеваемости коронавирусом стремительно строится только вертикально, - отмечают в оперштабе.

График с yandex.ru/covid19

Стоит отметить, что и смертность в регионе за сутки – под 50 летальных исходов. Для сравнения: в мае и июне каждый день умирало по 10-12 пациентов с подтвержденной инфекцией. В ноябре за сутки сердце останавливается у 47-49 человек с COVID-19. К сожалению, от осложнений умирают не только пожилые люди, а также дети и студенты. Накануне сообщалось, что от короновируса скончался 21-летний учащийся КубГУ, у него была двухсторонняя пневмония. Врачи делали все возможное, но не смогли спасти парня.

Тем временем, медики говорят, что единственный способ победить инфекцию – вакцинация. В регионе продолжается прививочная кампания. Лаборатории, где можно сделать укол, открыты в каждом городе и населенном пункте. Напомним, в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию жителей, которым за 60 лет.

По данным на 15 ноября в госпитали с коронавирусом попали 589 человек, в том числе 48 детей. Самыми зараженными за сутки стали Краснодар, Новороссийск и Тимашевский район. Здесь выявили 173 зараженных, 36 и 27 соответственно. В Сочи и Ейском районе заболели по 25 человек.

Сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 118 жителей, на ЭКМО – шесть человек.

Стоит отметить, что дома от коронавируса лечатся в десятки раз больше людей, чем на больничных койках. По данным оперштаба, в стационарах лежат с подозрением на коронавирус 6203 человека, из них с подтвержденным диагнозом – 3226 пациентов. На амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 32159 человек, в том числе у 16101 COVID-19 подтвердился.

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