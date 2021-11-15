Летучий голландец. Колясочник из Краснодарского края изобрел специальный «лифт», чтобы выбираться на улицу без пандусов

Александр Юдин удивлен таким вниманием к его скромным изобретениям Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

«Железный человек» и «летучий голландец» – как только не называли Александра Юдина местные жители. 30 лет назад он лишился ноги в страшной аварии. Врачи пытались спасти конечность, но она не прижилась.

Больше 20 лет Александр Юдин передвигался на костылях, катался на машине и жил полной жизнью. Он делал электрику, занимался сваркой, ставил камеры видеоблюдения.

- Но организм уставал, годы-то шли, – говорит Александр, которому недавно стукнул 61 год. – Еще астма эта, гипертония. Устал организм.

У мужчины еще умный дом есть Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

Спускаться по лестнице с третьего этажа мужчине было уже сложно. Установить пандус было негде, слишком узкие коридоры: дом строили еще в советские годы. На помощь всегда приходил сын. Но Юдин привык быть независимым.

- Так и пришла идея подъемника. Я не хотел быть обездвиженным. Чтобы лежать и концы отдавать. Мне нужен был выход на улицу, – добавляет мужчину.

Выход Александр нашел на балконе. Прямо на нем он установил подъемник. Собрал конструкцию быстро – за полтора месяца. Беспокоился только за финансы. Их не хватало. Мужчине даже пришлось урезать расходы.

- Все детали покупал в сети. Помогали сын, родители. За полтора месяца уложились. Можно было быстрее, но денег не было. Пенсия небольшая. Помог больничный – его закрыл и занялся созданием, – вспоминает Александр.

Пилил и варил конструкцию мужчина в гараже. Выходил на улицу и часами проводил за станком. Так появился подъемник.

- Уже три года пользуюсь – и ни единого сбоя, – как мантру повторяет Александр.

Каждое утро Юдин выходит на балкон, меняется одну коляску на другую, цепляет крепления и нажимает кнопку на крошечный пульт.

Инвалида все здесь называют железным человеком Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

Внутри – механизм, который отвечает за спуск и подъем. Все – на батарейках. Высота шесть метров ему покоряется за десять секунд. Это быстрее, чем даже бегать по лестницу.

- Было страшно, когда сел первый раз. Я же крановщиком работал. Но когда это было, – вспоминает мужчина. – Сел, и понимаю, что дрожу.

Опасения пропали после первого спуска. Он прошел успешно. Еще бы – коляска выдерживает до 300 кг. В теории она способна перевозить даже двух людей. Только места не хватит.

- Знаешь, я бы не хотел просыпаться знаменитым, – с грустью говорит мужчина. – Мне эта шумиха не нужна. Я же не знаю, что у людей в голове. А если захотят мне напакостить, что делать?

Александр проснулся знаменитым в воскресенье, 14 ноября. Его спуск с балкона на землю снял местный блогер.

- Так еще сделал всю втихую, – недоумевает мужчина, – Конечно, я был против публикации. Через пару часов ко мне уже пришли из соцобеспечения.

Его телефон разрывается от звонков уже вторые сутки. Все рассказывают, как увидели дядю Сашу в интернете.

- Меня просто замучили, – обессиленно повторяет мужчина.

Сейчас Александр учится жить заново. Теперь он – звезда Тимашевска. Юдин даже не выпускает телефон из рук. Не помогает даже беззвучный режим. Люди звонят до победного.

- Все узнают, руки жмут, – добавляет мужчина.

За час на его лице впервые прорезается улыбка. Больше всего он боится, что популярность скажется на его работе.

Александр работает менеджером по закупкам в местной фирме. Компания помогла пенсионеру в трудной ситуации, когда он лишился работы и оказался прикован к кровати.

- Это мое не первое изобретение. У меня еще умный дом есть, – храбрится мужчина. – Кондиционер, вода, свет – все работает через приложение. Я выезжаю с работы, а дома уже прохладно. Кондиционер охладил, а жару я не переношу, астматик же.

Только патентовать свои изобретения мужчина не собирается. Мол, не сделал ничего особенного. Только местные жители так не считают. Они гордятся соседом.

- Я, почему умный дом сделал – вспоминает мужчина. – Было дело, соседей затопил. Хорошо, что все высохло. Обошлось без претензий. Но я вынес урок. Теперь вода перекрывается сама. И еще деньги мне экономит.

В планах Александра – прокачка подъемника: установка аккумулятора. Чтобы запас энергии был больше, а мобильность оставалась на высоте.

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